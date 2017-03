Cameroun – Incendie : le préfet du Nkam désormais sans domicile fixe

Mardi le 7 mars 2017, un incendie a ravagé le domicile du préfet du Nkam, Félix Bolonougou. Sur le coup de 14h, il a été alerté dans son bureau par des populations qui sont venues lui annoncer la triste nouvelle. Aussitôt ayant regagné sa maison, l’autorité, consternée, n’a rien pu faire pour éviter les flammes d’emporter avec elles tous les actes de naissance de ses enfants, les diplômes et d’autres documents d’une importance capitale.

D’après la radio Equinoxe qui a relayé l’information, on ignore encore la cause du drame. Toutefois, aux dires des populations, Yabassi était sans électricité depuis près de deux semaines. « Sans doute c’est le retour brusque de l’énergie électrique qui aurait causé l’incendie. Ce sont les jeunes qui ont essayé tant bien que mal de stopper le feu. Les sapeurs-pompiers étaient absents. Même s’ils avaient été là, ce serait en vain car c’est l’occasion de dire que Yabassi est sans eau courante dernièrement », se plaignent des habitants qui en ont profité pour évoquer leurs déboires.

Le Nkam est un département du Cameroun, un des quatre de la région du Littoral. Son chef-lieu est Yabassi, un site qui semble à l’abandon aux dires des habitants. Sans route et exposés régulièrement aux coupures d’électricité et de l’eau, les citoyens de Yabassi n’ont pas le sommeil tranquille depuis. Ils crient à l’aide et espèrent que les ministères en charge de ces secteurs vont voler à leur secours.

Pour mémoire, CAMERPOST se souvient que, ancienne subdivision allemande abritant le port fluvial, le territoire qui est aujourd’hui la Commune de Yabassi, est le reflet de l’histoire politico-administrative qu’a connue le département du Nkam. En effet, la Commune de Yabassi est issue de la Commune mixte rurale du Nkam qui va éclater pour donner la Commune de Nkondjock (qui comprend Nord Makombé et Nkondjock) et la Commune de Yabassi-Yingui avec pour siège Yabassi. Suite à un second éclatement, la Commune rurale de Yabassi-Yingui va évoluer en Commune rurale de Yingui et en Commune rurale de Yabassi.

