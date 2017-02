Cameroun – Hugo Broos : « Les Lions indomptables ne sont pas seulement 23 joueurs, ce sont 23 amis ! »

Quelques jours après la victoire du Cameroun face à l’Égypte en finale de la CAN, le sélectionneur belge des Lions indomptables raconte à Jeune Afrique comment son équipe a pu remporter la coupe, alors que personne n’y croyait – sauf eux.

Vous avez gagné beaucoup de titres en tant que joueur, puis comme entraîneur, mais celui de champion d’Afrique 2017 a-t-il un goût particulier ?

Oui. Pour deux raisons. D’abord, l’extraordinaire ferveur du peuple. Je m’attendais à quelque chose d’assez extraordinaire, mais pas à ce point. Mes adjoints camerounais m’avaient prévenu, et j’ai compris. À notre arrivée à Yaoundé, j’ai eu l’impression que toute la ville était dehors. On a mis quatre heures pour effectuer le trajet entre l’aéroport et notre hôtel. Les gens dansaient, riaient, chantaient. Puis il y a eu la réception au Palais présidentiel, et un nouveau tour de la ville. J’ai gagné des titres en Belgique, mais ils ne sont pas fêtés comme ça ! Et puis, quand tu es au FC Bruges ou à Anderlecht, tu joues pour gagner des titres. Avec le Cameroun, c’était différent. Personne ou presque n’imaginait nous voir remporter la CAN.