Cameroun : Hugo Broos découvre le stade omnisport de Yaoundé

La sélection camerounaise de football a retrouvé le 5 janvier, son antre mythique de Yaoundé. C’était après un long exil à Limbe.

Les lions indomptables rejouent au Stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé. Les léopards de la République démocratique du Congo (Rdc), leur permettent d’effectuer leur retour dans la cuvette de Mfandena. Les lions indomptables renouent par la même occasion avec la victoire. Leur dernier succès date du 3 septembre à Limbe 2016, face à la Gambie (2-0).

Nommé sélectionneur du Cameroun le 13 février 2016, le belge Hugo Broos n’a jamais disputé de rencontre avec les lions indomptables au Stade omnisport de Yaoundé. Du 26 mars au 11 novembre 2016 les lions indomptables auront disputé toutes leurs rencontres dans la ville de Limbe, ou hors du pays. La cuvette du quartier Mfandena, le principal stade du pays, était fermé pour travaux du mois d’avril 2015 au dernier trimestre de l’année 2016. Le Stade omnisport de Limbe aura donc été le temps de cinq rencontres et dix-huit mois, le fief des lions indomptables du Cameroun. Seule la sélection féminine de football s’y est illustrée à plusieurs reprises. C’était lors de matchs amicaux, et à l’occasion de la Can féminine 2016.

Les retrouvailles entre les lions indomptables et la cuvette de mfandena sont assez timides toutefois. Les gradins du stade étaient presque vides. Un fait assez rare pour être souligné ! rien à voir avec l’affluence observée lors de la récente Can de football féminin. Une autre sortie des lions indomptables va s’y dérouler le 10 janvier. Les warriors zimbabwéens seront au menu des fauves.

