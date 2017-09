Cameroun : hausse du nombre des patients dans l’opération Mercy Ship

C’est une bonne nouvelle pour les Camerounais. Initialement prévue pour prendre en charge 6000 malades, la vaste campagne de santé vise désormais plus de 12 000 patients. La nouvelle a été annoncée jeudi le 14 septembre 2017 lors d’une descente à Douala des ministres de la République.

Evaluation de l’opération

Issa Tchiroma Bakary, Ministre de la Communication, André Mama Fouda, Ministre de la Santé publique, Thérèse Abena, Ministre de la Promotion de la femme et de la famille étaient à Douala ce jeudi. Question de faire une évaluation de l’opération Mercy Ship.

30 malades ont déjà bénéficié des opérations depuis le début des examens préopératoires le 22 août 2017. Plus en détails, il s’agit de dix personnes pour la chirurgie maxillo-faciale; 8 citoyens pour la chirurgie des fistules et 12 ont bénéficié de la chirurgie orthopédique. 14 malades ont déjà regagné leurs domiciles et 16 sont encore internés sur ces 30.

Les opérations se poursuivent et le nombre de patients à traiter a augmenté. Ils sont désormais 12 000 attendus. Une annonce des autorités qui va calmer les ardeurs de certains Camerounais qui relevaient déjà des couacs autour de cette opération.

Des soins gratuits

Rappelons que le bateau-hôpital international qui a accosté au Port autonome de Douala pour un séjour de dix mois, offre des soins bénévoles. Il dispose d’un plateau technique grandissime à travers le monde entier capable de prendre en charge toutes les personnes recensées de façon gratuite durant la période sus-évoquée.

Concernant l’Africa Mercy mise en service en 2007 et qui séjourne en ce moment dans la cité économique, il est doté de cinq salles d’opérations, une salle de réveil, une unité de soins intensifs et plusieurs salles d’hospitalisation totalisant 82 lits.

L’équipage bénévole fournit gratuitement des soins médicaux et des procédures chirurgicales telles que des opérations de la cataracte, des ablations de tumeurs, des fermetures de fentes labiales et ou palatines, des interventions orthopédiques et des réparations de fistules obstétricales.

