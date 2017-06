Cameroun : hausse de 10 milliards de FCFA du produit net bancaire pour la BICEC

Le Produit net bancaire (PNB) de la Banque internationale du Cameroun pour l’épargne et le crédit (BICEC) est en augmentation avec un résultat prévisionnel d’au moins 60 milliards de francs CFA en 2017 contre 50 milliards de francs CFA l’année précédente, soit 10 milliards de francs CFA de plus, a appris mercredi APA auprès de la direction générale de la filiale du groupe français Banques populaires et Caisses d’épargne (BPCE).

© CAMERPOST avec APA