Cameroun : Hausse de 0,4% des prix à la consommation au 1er trimestre 2017

Les prix à la consommation finale des ménages ont enregistré une hausse en glissement de 0,4% (contre 1,5% un an plus tôt) au cours du 1er trimestre 2017 au Cameroun, selon une note de conjoncture de l’Institut national de la statistique (INS) reçue à APA.

Sur les douze derniers mois, cette hausse s’est affichée en moyenne à 0,6%, en recul de 1,7 point (2,3%) par rapport à la même période en 2016.

La hausse du niveau général observée au cours de la période considérée est en grande partie imputable à la flambée des prix des services de restaurants et hôtels (2,4%), d’enseignement (2,0%), des boissons alcoolisées et tabacs (1,7%), ainsi que des produits alimentaires et boissons non alcoolisées (0,4%).

Selon l’INS, l’inflation a été seulement d’origine interne, les prix des biens locaux s’étant accrus de 0,9% alors que ceux des biens importés fléchissaient de 0,7% du fait d’une offre insuffisante des produits frais, d’une baisse de la demande extérieure ainsi que de la chute du naïra nigérian, qui a engendré la baisse des prix de certains produits manufacturés.

S’agissant du secteur de production, il a connu une forte inflation sur les biens et services du secteur primaire et du secteur tertiaire, les biens et services du secteur primaire (0,9%) présentant les plus fortes variations de prix.

Pour 2017, l’INS table sur un taux d’inflation en deçà du seuil communautaire de 3% «en espérant compter sur la poursuite des mesures de la lutte contre la vie chère orchestrée par le gouvernement».

Cette perspective, s’empresse d’ajouter l’Institut, est néanmoins à relativiser au cas où l’insécurité persistait dans la partie septentrionale du pays et affecterait l’offre des vivres.

© CAMERPOST avec APA