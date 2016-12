Cameroun : Hassan Ndam, champion du monde de Boxe

Le Camerounais a décroché la ceinture WBA poids moyens par intérim samedi dernier en battant le Vénézuélien Alfonso Blanco par K.O.

Quelques larmes. De la sérénité. 21 secondes, un crochet du droit et victoire par K.O. Hassan Ndam (32 ans, 1,80 m et 71 kg) est définitivement un puncheur. Le Camerounais a remporté pour la France, le titre de champion du monde par intérim de la Word Boxing Association (WBA) en battant le Vénézuélien Alfonso Blanco (30 ans, 12 victoires et 1 défaite) lors du premier round chez les mi-lourds.

El Phénomeno rentre dans l’histoire remportant son 21e combat par K.O. Le combat s’est déroulé le week-end dernier au stade Jean Ivoula à Saint Denis de la Réunion. Le combat avait à peine démarré qu’il était fini. La vidéo devrait être regardée sous contrôle parental mais diffusée dans les écoles de boxe. « Tout est parfait. Les appuis, le transfert du poids du corps, la distance, la rapidité qui faisait défaut à Hassan Ndam, ces derniers temps. Il a tout retrouvé », commente-t-on.

⚡️F.O.U.D.R.O.Y.A.N.T ! ⚡️

Revivez le combat « express » d’@HASSANNDAM et sa réaction au micro de @LaBoxeSurCanal 😱➡️https://t.co/3uLXOtg6ds pic.twitter.com/MaMxSEZwLy — La Boxe sur Canal (@LaBoxeSurCanal) 17 décembre 2016

Après deux mois et demi de préparation à Miami (Etats-Unis) avec Pedro Diaz, entraîneur de l’équipe cubaine olympique, cette victoire est inattendue. Surtout après la désillusion des Jeux olympiques où Ndam a été éliminé au premier tour chez les amateurs. El Phénoméno s’est remis à l’école cubaine. Il a tout donné pour arriver à ce niveau et décrocher une ceinture mondiale, après celle de champion du monde World Boxing Organisation (WBO) en 2012. C’est sa 32e victoire contre deux défaites.

La fiche de ce premier combat ! @HASSANNDAM vS Alfonso Blanco #LaBoxeSurCanal pic.twitter.com/pjVfLI1tr9 — La Boxe sur Canal (@LaBoxeSurCanal) 17 décembre 2016

La WBA compte trois champions du monde chez les poids moyens : le super champion, le champion régulier et le champion par intérim qui est là en tant que remplaçant au cas où le tenant du titre ne peut pas défendre sa ceinture.

Source : © Cameroon Tribune

Par Angèle BEPEDE