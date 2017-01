Cameroun : Guerre de leadership pour contrôler le GICAM depuis le décès d’André Fotso

Une guerre de leadership pour la succession d’André Fotso, décédé en août 2016, mine le Groupement interpatronal du Cameroun (GICAM), principale organisation patronale du pays, forte de plus de 300 entreprises membres.

La guerre de positionnement met en première ligne l’actuel 1er vice-président de l’organisation patronale, le Français Armel François, Directeur général de la société PHP (banlieue de Douala) et

filiale de la Compagnie fruitière de Marseille (France) qui est le premier producteur de banane au Cameroun.

Le 2è vice-président, Henri Fosso, propriétaire d’une entreprise de vente d’engrais à Douala, s’est lancé dans la course avec d’autres postulants.

Cette situation a amené certains membres à proposer « une réorganisation du mouvement qui verra l’émergence d’un nouveau bureau représentatif et consensuel, capable de répondre aux défis de

développement qui interpellent aussi bien notre organisation que le Cameroun ».

Ces membres appellent ainsi le GICAM à « éviter d’être un clan (…) mais plutôt à s’investir pour un mouvement patronal « fort et solide ayant une vision sur l’économie camerounaise, en sa qualité de

créateur de richesses et de catalyseur de la croissance ».

