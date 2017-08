Cameroun : Grogne des patients autour de l’opération Mercy Ships

Depuis lundi le 21 août 2017, date de début de réception des malades retenus dans le cadre de l’opération Mercy Ships, des personnes qui s’étaient faites enregistrées dans le but de bénéficier des soins gratuits, n’ont pas été retenues contre toute attente.

Désagréments

Narcisse K., résidant dans le département du Moungo, région du Littoral affirme s’être fait enregistré des mois plus tôt avant la cérémonie d’ouverture officielle de l’opération Mercy Ships. « Je l’ai fait au district de santé de New-Bell. Je pensais que c’était automatique. J’étais loin de me douter qu’il y avait un autre recensement ou sélection après l’enregistrement et choqué de constater que rendu à ce jour à Douala, on m’informe que mon cas n’a pas été retenu », avoue l’interlocuteur.

Il n’est pas le seul à se plaindre. Près de Narcisse, Germaine interrogée dans la cité économique, déclare être surprise qu’après les inscriptions en mai 2017, une sélection en fonction de la gravité des cas a été faite. « Je ne sais quand ni sur quels critères ? Je suis simplement triste de n’avoir pas été retenue parmi les 4 500 patients à traiter à venir ».

Début des opérations chirurgicales ce jour

Par ailleurs, au-delà de ces couacs, rappelons que la plupart de citoyens se réjouissent de l’arrivée au Port autonome de Douala (Pad) du bateau-hôpital Mercy Ships. Un bateau-hôpital international qui a accosté pour un séjour de dix mois. Le navire qui offre des soins bénévoles dispose d’un plateau technique grandissime à travers le monde entier capable de prendre en charge toutes les personnes recensées de façon gratuite durant la période sus-évoquée.

Concernant l’Africa Mercy mise en service en 2007 et qui séjourne en ce moment dans la cité économique, il est doté de cinq salles d’opérations, une salle de réveil, une unité de soins intensifs et plusieurs salles d’hospitalisation totalisant 82 lits. L’équipage bénévole fournit gratuitement des soins médicaux et des procédures chirurgicales telles que des opérations de la cataracte, des ablations de tumeurs, des fermetures de fentes labiales et ou palatines, des interventions orthopédiques et des réparations de fistules obstétricales.

© CAMERPOST par Linda