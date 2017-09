Cameroun : Les grévistes reviennent à la charge à la Communauté urbaine de Douala

Ils avaient été suspendus en avril 2017 par Fritz Ntone Ntone, délégué du Gouvernement auprès de la Communauté urbaine de Douala (Cud). Et bien que le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale ait sommé le délégué de réintégrer les grévistes, ce n’est toujours pas le cas. D’où un autre mouvement d’humeur observé mercredi le 6 septembre 2017 à Douala.

Soif d’être réintégrés

La tension reste électrique à la Communauté urbaine de Douala (Cud) depuis hier. Dix personnels suspendus ont pris d’assaut le perron de la Cud, accompagnés de leurs enfants. Pancartes en main, ils réclament leur réinsertion.

« Mr. Le président au secours, le délégué piétine les institutions de la République et les conventions internationales ratifiées par le Cameroun » ; « Quatre mois de suspension abusive, illégale, ça suffit ! Nos enfants ont aussi droit à la rentrée scolaire ». Voilà ce qui est, entre autres, écrit sur les pancartes.

Et pourtant le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale trouve infondée le licenciement de: Balla née Ngo Tcheck Hermine, Mekinda Valentine Peggie épse Oyono, Koussoh Andrianne, Ekanga Ntonla Charly, Sosso Samuel, Doume Elolongue Louis, Ngwa Elombo Jean Narcisse, Doualla Sosso Georges Augustin, Pia Kiari Paul et Bioto Paul Isidoro. Ces derniers qui réclament l’effectivité de la couverture sanitaire permanente et régulière.

Mépris de la tutelle ?

Dans une correspondance signée par le secrétaire général pour le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Razack Johny, le Ministre du travail et de la sécurité sociale avait opposé son refus à la demande d’autorisation de licenciement de 10 délégués du personnel de la Communauté urbaine de Douala.

Dans cette note, on pouvait lire : « Faisant suite à la correspondance de référence que la délégation a adressée au délégué du Gouvernement auprès de la Cud, j’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir marquer votre refus à la demande d’autorisation de licenciement de 10 délégués du personnel à la Communauté urbaine de Douala, pour faits non établis et entrave à fonctions des délégués du personnel ».

© CAMERPOST par Linda