Cameroun – Grèves des enseignants anglophones : Dialogue bloqué entre les syndicalistes et le gouvernement

Depuis un peu plus de deux semaines, il n’y a plus eu de rencontre entre les grévistes et les pouvoirs publics comme par le passé. La machine de la négociation est visiblement grippée. La faute à l’absence des syndicalistes.

Les activités reprennent à pas de tortues dans les régions anglophones du nord ouest et sud ouest. Mais encore dans les esprits, un climat d’incertitude. Le mot d’ordre de grève, mécanisme procédural pour l’arrêt des grèves n’a pas toujours été prononcé par les syndicalistes. A la vérité, il y a comme un coup de froid entre les leaders de la contestation qui avaient promis de parler devant la presse, il y a un peu plus de 15 jours.

Le problème

Les leaders des syndicats des enseignants anglophones sont divisés depuis plusieurs jours. A l’origine, l’arrestation des nommés FONTEM AFORTEKA’A Neba et Khongo Félix Agbor Balla, deux membres influents des syndicats d’enseignants anglophones en grève. C’est dans le cadre de l’enquête judiciaire ouverte pour établir les responsabilités des exactions qui ont causé d’importants dégâts matériels et humains lors des scènes de violences et des exactions diverses contre les citoyens et leurs biens. C’est ce qu’indique un communiqué du ministre de la communication en date du 19 janvier dernier.

Selon une analyse, l’arrestation et de la fuite de certains leaders de la revendication, empêchent les autres à lancer la levée du mot d’ordre de grève, afin d’éviter la furie des partisans des personnes interpelées. Pourtant, c’est ce quoi la communauté s’attendait à la fin des travaux des 12 et 13 janvier dernier. Ce jour-là, les syndicats avaient posé une vingtaine de conditions auxquelles le gouvernement avec été favorable.

Wilfred Tassant, président de tous les syndicats anglophones avait apprécié le climat des échanges avec des membres du comité ad hoc dans la perspective d’une sortie de crise imminente «Je peux vous rassurer que ces ministres, membres du gouvernement et du comité ad hoc étaient plus responsables cette fois-ci. Leur ton n’était plus le ton qu’ils ont tenu, il ya quelques semaines. Et que nous avons fait des pas significatif (anglophones ndlr), dans le primaire, le secondaire et les universités anglophones » avait indiqué Wilfred Tassang.

L’Etat tient à ses engagements

Le ministre de la communication et porte parole du gouvernement, Issa Tchiroma, estime qu’en dépit de la volonté des syndicats anglophones de voir la situation demeurer dans l’impasse, le gouvernement tient à un maître mot : le dialogue. Et comme annoncé dans son discours de fin d’année à la nation, le président de la république, Paul Biya a crée par décret une « Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme » en abrégé Cnpbm. Cette commission a donc pour mission si l’on s’en tient au climat actuel de : s’assurer que la constitution est respectée dans ses dispositions faisant de l’Anglais et du Français deux langues d’égale valeur ; d’étudier et proposer des mesures de renforcement du caractère bilingue et multiculturel au Cameroun ; de recevoir les dénonciations des discriminations entre autres.

