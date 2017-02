Cameroun – Grève des syndicats anglophones : Le mot d’ordre de grève est désormais levé

Un exemplaire du communiqué a été remis au gouverneur de la région du nord-ouest et rendu public par les représentants des syndicats anglophones.

C’est une fin heureusement de ce qu’il est convenu désormais d’appeler le « problème anglophone ». Plusieurs représentants des syndicats des enseignants ont signé la fin de la crise, ce samedi 4 février 2017 à Bamenda.

Le dénouement

Ce samedi, 4 février 2017 restera dans les mémoires comme étant le jour du déclic. Selon le poste national de la Crtv dans la région, tout s’est passé en début d’après-midi. Les représentants des six syndicats anglophones a remis au gouverneur du nord-ouest, Adolph Lele Lafrique un document signé par les six syndicats anglophones. Entre les lignes, il est indiqué que le mot d’ordre de grève lancé depuis le 21 novembre dernier est désormais levé.

Ledit communiqué de sortie de crise, invite les enseignants à reprendre l’école dès le lundi 6 février prochain à 7h30 minutes. Une note de condoléances à l’endroit des parents qui ont perdu les leurs dans les différentes manifestations qui a coûté la vie à certains camerounais dans les régions anglophones. Pour les signataires du communiqué, de levé du mot d’ordre de grève, de cette crise de plus de deux mois, le gouvernement devra progressivement mettre en œuvre la vingtaine des résolutions posées devant les pouvoirs publics.

Neutralisation du mouvement

Depuis plusieurs semaines, il n’y a plus eu de rencontre entre les grévistes et les pouvoirs publics comme par le passé. La machine de la négociation était grippée. La faute à la fuite des syndicalistes les plus réductibles. A la vérité, il y a eu comme un coup de froid entre les leaders de la contestation qui avaient promis de parler devant la presse, après une rencontre au sommet entre le comité ad hoc et les syndicalistes dans les locaux du gouverneur de la région du nord-ouest les 12 et 13 janvier dernier.

Mais en attendant la conférence de presse promise par les syndicalistes, le gouvernement avait entamé la chasse aux sorcières. Un climat de suspicion s’était alors installé entre les leaders syndicalistes encore visible, après les arrestations des nommés FONTEM AFORTEKA’A Neba et Khongo Félix Agbor Balla, deux membres influents des syndicats d’enseignants anglophones en grève. C’était dans le cadre de l’enquête judiciaire ouverte pour établir les responsabilités des exactions qui ont causé d’importants dégâts matériels et humains lors des scènes de violences et des exactions diverses contre les citoyens et leurs biens. C’est ce qu’avait indiqué un communiqué du ministre de la communication en date du 19 janvier dernier.

L’heure est maintenant à la reconstitution des morceaux. Les chantiers les plus urgents résident dans le retour intégral des élèves affectés par une psychose de se voir brutaliser sur le chemin de l’école.

L’autre chantier, c’est celui de la mise à niveau des programmes après deux mois d’interruption. A la délégation régionale du nord-ouest, on y pensait déjà. Il s’agit selon le délégué régional des enseignements secondaires de suspendre les congés de pâques, de rallonger l’heure de sortie des cours de lundi à vendredi, et les samedis, les cours sont prévus de 7h30 à 13heures.

© CAMERPOST par Augustin TACHAM