Cameroun – Grève des enseignants anglophones – Loiteohin Félix YE : « Ce n’est pas l’Unesco qui déclare une année blanche »

PARTAGES

C’est le représentant et directeur du bureau multisectoriel de l’organisation à Yaoundé, lui-même qui a donné la position de l’institut qu’il représente et les mécanismes de déclaration d’une année blanche dans un pays.

La nouvelle est partie des réseaux sociaux et s’est propagée dans l’opinion comme une trainée de poudre. Face à la confusion, l’Unesco à travers son représentant est montée au créneau pour décliner la responsabilité de l’institution onusienne. Une déclaration qui rassure les populations.

Ce que l’Unesco ne peut pas faire

Au terme d’une rencontre avec le ministre camerounais des relations extérieures, le représentant de l’Organisation des Nations unies pour la Science et la culture (Unesco) à Yaoundé a tenu à taire le débat sur une supposée intention de l’organisation de déclarer, une année blanche au Cameroun C’est consécutivement à la situation qui prévaut dans les régions anglophones.

Selon Félix YE, « L’année scolaire et universitaire est d’abord diversifiée. Et, il ya des différentes strates. De la maternelle jusqu’à l’enseignement supérieur chacune de ses étapes a ses règles d’organisation. Et lorsque vous parlez en terme de volume horaire, vous n’allez pas dire que quelqu’un qui prépare une licence est astreint au même volume horaire que quelqu’un qui prépare un BEPC ou quelqu’un qui prépare un baccalauréat » a déclaré le représentant de l’Unesco dans les 11 Etats de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (Ceeac).

Le directeur du bureau Unesco à Yaoundé va ajouter que « Les volumes horaires sont fonction du niveau d’éducation, du niveau d’étude. Maintenant, lorsqu’on arrive à la situation où les autorités d’un Etat déclarent une année blanche, et je dis que les autorités d’un Etat, ce n’est pas l’Unesco qui déclare une année blanche, ce sont les autorités nationales qui au vue d’un certain nombre de critères peuvent décider de recommencer l’année. Parce que les contenus éducatifs n’ont pas été suffisamment transmis aux apprenants. Donc, c’est à l’Etat lui-même de décider. L’Etat possède tous les moyens d’évaluer cette situation. Il ya les inspecteurs de l’enseignement, il ya des directions pour l’enseignement et donc, c’est à ce niveau que cela se décide et non à l’Unesco » a t-il martelé.

D’autres critères

Une année scolaire ou universitaire est dite blanche ou invalide, lorsque ses enseignements et activités annexes sont entièrement ou partiellement invalides pour des raisons multiples et diverses : de programmation, de durée, d’accréditation, d’implémentation physique et psychologique insuffisante de profil des enseignants et des apprenants. Autre condition, la notion de durée se situe au 2/3 du temps annuel de classe.

Conséquences. C’est d’abord le statut quo : tout le monde reprend sa classe mais pas de répercussion sur le cycle. Celui qui est sixième par exemple, reprend la classe sans être redoublant de même que le cartouchard. A la longue, lorsqu’il faut se faire recruter à la fonction publique, l’année blanche est comptée et cela peut influencer le recrutement pour cause d’âge à la fonction publique.

La situation est préoccupante dans les régions anglophones du pays. La reprise des cours semble imminente. A la délégation régionale du nord ouest à Bamenda, il ya déjà un mode opératoire établi pour remonter les programmes : on prévoit les cours les samedis de 07h30-13h ; de lundi à vendredi les cours se rallongent jusqu’à 17h ; les congés de pâques doivent être annulées. Voilà quelques mesures correctives en vue.

© CAMERPOST par Augustin TACHAM