Cameroun – Grève des enseignants anglophones : Les élites et les responsables politiques originaire de la zone veulent éviter l’année blanche

PARTAGES

Sauver l’année scolaire et universitaire, c’est le crédo chez les différents groupes socioprofessionnels des régions anglophones du pays. Les populations des régions concernées semblent avoir compris que la solution finale viendra d’eux.

Et les élites

En début de semaine, les membres du parlement et élites ressortissants des zones concernées ont invité tous les enseignants, syndicats d’enseignants, fondateurs d’établissements, parents politiciens, commerçants de taxis et motos taxis, étudiants et élèves à veiller à ce que les classes reprennent effectivement lundi prochain (9 janvier 2016) «Nous déclarons ce qui suit : lançons un appel pour une reprise des cours sur l’ensemble des régions du nord-ouest et du sud-ouest, le 9 janvier 2017 », stipule un communiqué signé dans ce sens.

Les autorités administratives aussi

Le gouverneur demande aux forces du maintien de l’ordre, aux sous-préfets et délégués régionaux l’onction de trouver les moyens afin qu’élèves, écoliers et enseignants des 7 départements de sa région reprennent le chemin de l’école dès lundi prochain et à ne pas céder aux intimidations. Il a fustigé les réseaux sociaux qui enveniment la situation à travers des messages. Le numéro un de la région Adolf Lelé Lafrique a joué franc jeu à ce sujet « Utiliser les mêmes réseaux sociaux pour dire la vérité aux populations » a-t-il indiqué.

Et les journalistes

C’est presque un mea culpa, de la part de la confédération nationale des journalistes anglophones du Cameroun par la voix de son président, Roland Tamukong a appelé ses paires à une pratique responsable du métier « C’est du rôle du journaliste de donner en tant de crise de donner l’information telle qu’elle est » a-t-il clamé.

C’est quoi une année blanche selon l’Unesco ?

Une année scolaire ou universitaire est dite blanche ou invalide, lorsque ses enseignements et activités annexes sont entièrement ou partiellement invalides pour des raisons multiples et diverses : de programmation, de durée, d’accréditation, d’implémentation physique et psychologique insuffisante de profil des enseignants et des apprenants. Autre condition, la notion de durée se situe au 2/3 du temps annuel de classe.

Conséquences

C’est d’abord le statut quo : tout le monde reprend sa classe mais pas de répercussion sur le cycle. Celui qui est sixième par exemple, reprend la classe sans être redoublant de même que le cartouchard. A la longue, lorsqu’il faut se faire recruter à la fonction publique, l’année blanche est comptée et cela peut influencer le recrutement pour cause d’âge.

Les cas de Bamenda et Buéa

Il est préoccupant mais pas déjà alarmant. Raisons : les uns vont normalement à l’école et les autres pas. Les chances de réussite de certains sont compromises. La progression est fortement entamée. L’élément physique et psychologique est touché. Certains établissements observent le mouvement de grève et d’autres pas.

Pour mémoire, c’est depuis le 21 novembre que les préavis de grèves et mouvements sont déclenchés. Tout est technique où l’on demande, l’application des décisions consensuelles adoptées en 2012, de la convocation à de bref délai des assises d’un Forum national de l’éducation prévu par le cahier de charge arrêté d’Accord parties en 2014, l’uniformisation de la loi sur l’orientation scolaire de 1998 et Encore quelques jours pour le retour à l’ordre tant souhaité par les parents et les apprenants confus.

© CAMERPOST par Augustin TACHAM