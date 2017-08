Cameroun : Un grave accident de la route fait au moins 6 morts et 19 blessés sur l’axe Yaoundé – Bafoussam

Un grave accident de la route impliquant un bus de l’agence de voyage Général Express et un camion a eu lieu cette nuit vers 5h du matin sur l’axe Yaoundé - Bafoussam, l’accident a fait au moins 6 morts et 19 blessés selon les premières estimations du Gouverneur de la région de l’Ouest Awa Fonka Augustine.

On le sait, les routes camerounaises sont très meurtrières, ce nouveau drame de la route vient de le confirmer. On comptait plus de 10’000 accidents de la route enregistrés au Cameroun entre 2008 et 2010. Selon la Banque mondiale, cette tendance risque malheureusement d’évoluer à la hausse est de 80% d’ici à 2020.

On ne le dira donc jamais assez, soyez prudent sur la route, une vie enlevée ne reviendra plus.

