Cameroun : Le gouvernement met en demeure 22 opérateurs de télécommunications

Le ministère des Postes et Télécommunications (MINPOSTEL) du Cameroun a adressé à 22 opérateurs de télécommunications détenteurs de « titres transitoires » une mise en demeure, les invitant à se conformer à la réglementation en vigueur au plus tard mardi prochain sous peine de sanctions.

Il s’agit, entre autres, de Créolink, Ringo Sarl, Northwave Sarl (Vodafone), Global Solutions Technologies, CFAO Technologies, Digitel Sarl, Decsite Africa Sarl, GTS Infotel, Green Tech, Avilyos, TNT Africa, Afrikanet Online, Matrix Telecom, Easynet SA, Seme Telecom, Sphere 3i et HTT Telecom.

Selon la note du ministère des Postes et Télécommunications, tous ces opérateurs et exploitants de réseaux de communications électroniques, titulaires d’un titre transitoire, doivent le faire parvenir à ses services, au plus tard mardi, délai de rigueur.

Ce sont notamment les copies des dossiers de demande de licences déposés auprès de l’Agence de régulation des télécommunications (ART) pour délivrance formelle des titres d’exploitation.

Cette mise demeure du ministre, Minette Libom Li Likeng, est la suite logique de l’un de ses communiqués publiés à la fin de l’année dernière.

« L’attention de mon département ministériel, disait le ministre, a été attirée par le fait que de nombreux opérateurs du secteur des télécommunications mènent leurs activités en violation de la règlementation en vigueur ».

© CAMERPOST avec © APA