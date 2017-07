Cameroun : ce que le gouvernement doit faire pour entrer en possession de ses impôts

Ils sont nombreux les élus de la nation, les hauts cadres de la République, les patrons des entreprises multinationales qui ne paient pas les impôts aux dires des analystes. Un fait qui empêche le Cameroun d’élargir son assiette fiscale. Ce que le gouvernement doit faire pour changer les choses avec CAMERPOST.

Ramener le paiement des factures des PME et PMI locales à 15 jours

Interrogés à ce sujet par des fiscalistes, ces derniers soulignent que le Cameroun est lui-même victime de ses politiques en matière d’interventionnisme économique ; « mais tout n’est pas perdu. Ce qu’il y a d’urgent à faire dans la prochaine loi de finances, c’est de ramener le paiement des factures des PME et PMI locales à 15 jours au lieu de 90 jours comme le prévoit ce texte néo colonial appelé OHADA », suggère Dr Pierre Alaka Alaka.

Ce fiscaliste explique qu’une telle mesure permettra à l’Etat d’entrer dans le même délai en possession de ses impôts. « En marge, une période transitoire pour solder les factures en souffrance, doit être donnée à celles des Grandes entreprises et des démembrements de l’Etat qui restent redevables envers les Petites et moyennes entreprises camerounaises et qui, de ce fait détiennent les impôts de l’Etat, pour s’acquitter de leurs dettes. Si cela est fait, on assistera à un élargissement réel de l’assiette fiscale et à un possible redéploiement rapide de nos finances publiques ».

La valeur de l’impôt

Par ailleurs, l’impôt s’il est payé va jouer un rôle pour le développement d’une nation comme le Cameroun, d’abord parce que les recettes qui en découlent sont utilisées à des fins publiques. Notamment dans la construction routière, la construction des hôpitaux, des écoles et la sécurité des Camerounais. Tous ces fonctionnaires tirent leur salaire de ces recettes.

© CAMERPOST par Linda