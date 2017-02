Cameroun : Le gouvernement commande une étude sur les statistiques des télécommunications et des TIC

Le gouvernement camerounais vient de commander une étude sur les statistiques des télécommunications et des Technologies de l’information et de la communication (TIC) dont la finalité vise la mise en place d’un système d’information statistique, a-t-on appris mardi auprès des services compétents du ministère des Postes et Télécommunications (MINPOSTEL).

L’étude qui sera réalisée par l’Institut national de la statistique (INS) devrait permettre de mieux cerner les atouts dont dispose le pays pour le développement de l’économie numérique. Pour le MINPOSTEL « les défis à relever dans le domaine de l’économie digitale de notre pays et de tous les secteurs des TIC nécessite la production et la mise à disposition régulière de statistiques fiables, aux outils de référence utiles à la planification et au développement».

Il s’agit globalement de mettre à la disposition des décideurs et du public des informations relatives au secteur des télécommunications et TIC au Cameroun, en vue de son évolution favorable.

Ce qui permettra d’identifier les lacunes éventuelles de la politique sectorielle afin d’y remédier et de pouvoir exploiter le potentiel des TIC, à travers la mise en place d’un système d’information statistique.

L’annuaire statistique qui sera produit, permettra de renseigner plus de 168 indicateurs. A savoir, les réseaux de téléphonie fixe et mobile, les abonnements larges bandes, les trafics de la téléphonie fixe et mobile, l’internet, la tarification de la téléphonie mobile et fixe locale, la qualité de service, les infrastructures et l’accès aux TIC, les niveaux de sécurisation dans les systèmes d’information, etc.

L’enquête estimée à 200 millions de francs CFA sera bouclée au mois de juin 2017 avec la présentation et la validation des résultats.

© CAMERPOST avec APA