Cameroun – Gabon 2017 : Vers une sélection nationale plus représentative des Ligues 1 et 2

Ils sont de plus en plus nombreux, les footballeurs des Ligues 1 et 2 susceptibles de disputer la prochaine Can senior de football.

« Le malheur des uns fait le bonheur des autres », a-t-on coutume de dire. Le Cameroun n’est victime d’aucune catastrophe en ce moment. La cascade de défections observée dans la tanière des lions indomptables constitue pourtant un malheur pour de nombreux fans. A contrario l’espoir est permis pour les footballeurs locaux.

Georges Bokwe serait l’un des plus heureux des footballeurs locaux. Le dernier rempart de Cotonsport de Garoua pourrait monter en grade chez les lions indomptables. Les désistements des André Onana (Ajax d’Amsterdam) et Guy Rolland Ndy Assembe (As Nancy), pourraient bouleverser l’ordre des gardiens de but. Ces derniers sont habituellement considérés comme les doublures numéro 1 et 2 de Fabrice Ondoa (fc Seville). Georges Bokwe et Jules Goda (Ac Ajaccio) pourraient donc accompagner Fabrice Ondoa au Gabon. Chose très improbable il y a quelques jours !

Ce qui est valable pour Georges Bokwe l’est également pour Franck Boya (Apejes fc). Si le talentueux milieu de terrain n’est pas considéré comme un titulaire indiscutable, il pourrait également faire partie de l’expédition gabonaise. Les absences des Zambo Anguissa (Olympique de Marseille) et Ahmadou Ibrahim (Lille) lui donnent l’occasion d’espérer réellement. Les deux lions locaux sont aidés en cela par l’attitude de Pierre Semengue, le Président de la Ligue de football professionnel du Cameroun (Lfpc). Ce dernier ne verrait pas d’un mauvais œil une sélection camerounaise constituée de … plusieurs éléments évoluant au pays. D’ailleurs de nombreux camerounais reprochent à Hugo Broos (sélectionneur des lions indomptables, Ndlr) de mépriser les Championnats locaux.

Hugo Broos avait constitué une liste de trente cinq présélectionnés il y a quelques jours. Aujourd’hui il ne dispose plus que de vingt huit hommes, après sept défections. Le stage des lions indomptables débute le 2 janvier 2017. Il sera ponctué par deux rencontres amicales avec la RDC (5 janvier, Ndlr) et le Zimbabwe (le 10 janvier). Il n’est pas impossible que d’autres surprises se produisent avant le coup d’envoi de la Can 2017.

