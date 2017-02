Cameroun – Gabon 2017 : Une première pour les Lions indomptables depuis quinze années

La sélection camerounaise a remporté plusieurs titres, durant la trente unième édition de la Can. Cela ne s’était pas produit depuis 2002.

La victoire en finale de la Can est le premier gain des lions indomptables et de la Nation. En dominant les pharaons (2-1) les camerounais brisent le signe indien et arrêtent la saignée en finale, devant leurs adversaires. L’on ne parlera plus de l’Egypte comme du bourreau du Cameroun. Qui plus est les lions indomptables inscrivent une cinquième étoile sur leur tunique.

La seconde victoire camerounaise de la récente Can est enregistrée au niveau individuel. Christian Bassogog est élu meilleur joueur du tournoi. Cela n’était plus arrivé depuis l’édition 2000. Il y a dix sept années Lauren Etame Mayer remportait le même titre. Il n’y avait pas eu plus élégant ni plus efficace, ni plus agréable à regarder balle au pied. De 2002 à 2015 aucun autre camerounais n’avait accroché le jury de la Caf. Pendant…huit années !

L’équipe-type de la Can est l’autre satisfaction des lions indomptables. Quatre camerounais s’y retrouvent, soit trois dans le onze entrant (Fabrice Ondoa, Michael Ngadeu Ngadjui et Christian Bassogog) et un seul parmi les réservistes (Benjamin Moukandjo). Quatre camerounais dans la meilleure équipe de la Can, cela n’était plus arrivé depuis… 2002. Au Mali la Nation avait aligné deux footballeurs dans le onze entrant, et autant parmi les réservistes. L’on n’oublie pas le fait pour le Cameroun d’avoir été crédité de la meilleure défense (3 buts) du tournoi. Il faut remonter en… 2002 pour voir Alioum Boukar, Rigobert Song Bahanack et les autres remporter la même distinction. Le Cameroun n’avait alors concédé aucun but durant la compétition.

La Can 2017 est celle des défis relevés, et des vieux records renversés par le Cameroun. En réalité elle est statistiquement l’une des abouties des lions indomptables. Les hommes de Hugo Broos sont pratiquement sur tous les tableaux. Il ne leur aura manqué que deux distinctions : meilleur buteur et meilleure attaque.

© CAMERPOST par Olivier Ndema Epo