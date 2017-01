Cameroun – Futsal : La Région du Centre a son Champion

National Mfandena 98 a remporté le 3 janvier, le tournoi Saint Fabien Mvogo futsal 2016. L’épreuve s’est déroulée dans la ville de Yaoundé.

Le tournoi qui est à sa deuxième édition, constitue le seul véritable rendez-vous national de futsal, depuis 2012. Il regroupait les champions départementaux de la discipline. Huit formations y ont pris part.

La compétition a été lancée le 28 décembre, sur l’esplanade du Stade omnisports Ahmadou Ahidjo de Yaoundé. Les huit formations sont à la base regroupées dans deux poules, A et B. Les deux meilleurs clubs de chaque groupe accédaient à l’étape des ½ finales. Les quatre équipes restantes par contre devaient disputer des matchs de classement. National Mfandena 98 et Cefnkom disputent la finale d’or, aux dépens de Maranatha et Mfoundi United futsal. En finale, National Mfandena 98 prend facilement le dessus sur son adversaire (4-0). Maranatha de son côté remporte la petite finale. A l’issue du temps réglementaire les deux équipes étaient à égalité (2-2). Les garçons conduits par Michel Ekout Mbolong l’emportent lors de la séance des tirs aux buts (2-1). Les quatre autres clubs sont par ordre de mérite : Réal de Mbangassina, Koba futsal, Tafi futsal et Sotrancer.

Des prix ont été remis aux différents clubs. Ce sont un ballon de futsal et un diplôme de participation au tournoi. Outre les trophées, médailles et enveloppes remis aux trois premiers, cinq distinctions sont décernées. Elock Charles (Mfoundi United) est le meilleur buteur avec sept réalisations. Atangana Barnabé (National Mfandena 98) est désigné meilleur joueur du tournoi. Olinga Yves (Maranatha) est le meilleur gardien. L’équipe fair play est Sotrancer. Tchentyo Alex reçoit le prix réservé au meilleur promoteur de club.

Le tournoi Saint Fabien Mvogo futsal 2016 a vu la participation du sélectionneur du Cameroun, Louis René Epé. Ce dernier a notamment repéré plusieurs nouveaux talents. Ils rentreront dans la base de données de l’équipe nationale du Cameroun.

© CAMERPOST par Olivier Ndema Epo