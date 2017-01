Cameroun – Futsal : Le parent pauvre de la Fecafoot

La discipline administrée par la Fédération camerounaise de football, fait face à d’énormes difficultés depuis son arrivée au Cameroun en 1996.

La Dynamique des encadreurs du Futsal n’a de cesse d’égrener un chapelet de revendications, devant les dirigeants de la Fecafoot. L’on l’a encore vécu au terme du tournoi Saint Fabien Mvogo futsal 2016. Au final les mêmes problèmes sont évoqués.

Les revendications tournent autour de l’organisation régulière des compétitions nationales. Les encadreurs de futsal font un certain nombre de propositions. L’une des principales est la désignation d’aires de jeu propres au futsal. L’esplanade du Palais polyvalent des Sports, de même que celle du Stade Ahmadou Ahidjo sont les endroits indiqués. A ces sites l’on ajoute le gymnase du quartier omnisport. Ceci induit la tenue régulière d’un Championnat national, ainsi qu’une meilleure organisation des catégories jeunes. Les futsaleurs appellent enfin de tous leurs vœux, l’institution d’un système d’équivalence entre les diplômes de futsal et de Beach soccer.

La dernière compétition véritable organisée au Cameroun date de la saison 2011/2012. Le rapport général produit alors demeure d’actualité. Il reste valable …six années plus tard ! la situation n’a pas changé selon des sources. Outre les insuffisances évoquées par le collectif des entraineurs de futsal du Centre, le rapport général 2011/2012 se veut plus accablant. Sur le plan infrastructurel les rencontres se déroulent à l’air libre, sur le bitume généralement. Difficile pour les joueurs de se mouvoir en toute quiétude. Ils craignent de s’engager véritablement par crainte de blessures. Qui plus est le ballon se dégrade rapidement dans ces conditions. Idem pour les chaussures des futsaleurs. Il n’existe même pas de coquille de protection pour les gardiens de but. De manière générale les joueurs s’habillent de façon fantaisiste.

Des problèmes apparaissent également dans le respect de l’esprit du futsal. Selon le sélectionneur, « il n’existe aucun joueur de futsal au Cameroun ». Les futsaleurs camerounais se recrutent parmi les footballeurs. Pourtant le football et le futsal sont deux disciplines qui se pensent différemment sur l’aire de jeu. C’est cela qui explique les piètres résultats du Cameroun au niveau international.

Le futsal au Cameroun est une discipline qui s’apparente au football par le jeu au pied. De par ses spécificités toutefois, le premier s’éloigne véritablement du second. Les exigences du futsal sont quasiment ignorées, d’où le sentiment d’abandon qui habite les pratiquants. La création d’une Ligue nationale de futsal, à l’instar des football féminin et beach soccer, serait un début de solution. Tel est le souhait le plus intime des futsaleurs.

© CAMERPOST par Olivier Ndema Epo