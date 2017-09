Cameroun : Une formation en ligne du FMI à l’intention de la société civile

Le cours en ligne, proposé par l’Institut pour le développement des capacités a pour objectif d’aider les participants à mieux comprendre la conception et l’exécution des politiques macroéconomiques et financières.

En particulier, il présente des méthodes de prévision simples pour chaque secteur macroéconomique, un diagnostic des résultats macroéconomiques avec des hypothèses de référence et l’établissement d’un programme d’ajustement macroéconomique pour une étude de cas nationale. La participation à tous les cours en ligne est gratuite, et il n’y a aucune limite quant au nombre de participants d’un pays ou d’un organisme donné.

Le cours en ligne, proposé par l’Institut du FMI pour le développement des capacités, présente les compétences de base qui sont nécessaires pour la programmation financière. Il présente les principales caractéristiques des comptes des quatre grands secteurs macroéconomiques (réel, financier, extérieur et monétaire) et les liens qui existent entre eux.

La présente offre spéciale du cours se déroule sur trois mois, avec une seule date d’échéance pour toutes les évaluations (le 29 décembre 2017). Les participants vont parler de l’analyse et comptes macroéconomiques, la viabilité et gestion de la dette des pays à faible revenu.

La formation en français présente les grands principes de la viabilité de la dette et couvre le cadre de viabilité de la dette applicable aux pays à faible revenu (CVD-PFR) récemment mis à jour par le FMI et la Banque mondiale et qui sert à évaluer le niveau d’endettement qu’un pays sans accès régulier aux marchés de capitaux peut assumer sans courir de risques.

Il présente en outre le cadre mis au point par le FMI et la Banque mondiale pour l’élaboration d’une stratégie de dette à moyen terme (SDMT). Ce cours couvre trois des cinq modules du cours Analyse de la viabilité de la dette (DSAx) offert en anglais. Le cours comprendra des conférences sous forme de vidéos ainsi que des exercices interactifs et offrira un forum d’échange qui permettra à tous les participants de se mettre en contact et de traiter du contenu du cours.

