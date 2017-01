Cameroun – Football jeune : enfin une compétition lancée

Le championnat national des mois de 17 ans a vu le jour lundi 09 janvier au Cameroun. Le lancement a eu lieu au stade militaire de Yaoundé.

On a longtemps décrié depuis plusieurs années l’absence du football jeune au Cameroun. Eh bien cette dénonciation a finalement porté ses fruits. La fédération camerounaise de football (Fecafoot) a procédé lundi au lancement officiel du championnat national des moins de 17 ans, au stade militaire de Yaoundé.

Cette compétition nait à la demande de la fédération internationale de football association (Fifa). « La Fifa nous a demandé de présenter un programme montrant comment on (la Fécafoot, ndlr) pouvait organiser un championnat de jeune dans la durée. Ce que nous avons fait. » a expliqué Etienne Sonkeng le directeur technique national adjoint à la fédération. L’instance mondial du football en dehors du matériel a accompagné la fédération avec une enveloppe de 50 milles dollars soient 25 millions de francs Cfa.

Les 16 équipes participantes à ce championnat ont reçu chacune un kit composé de 18 choisibles, 16 maillots, 16 shorts, 18 paires godasses, 18 protèges tibia, 2 paires de gans et de maillots pour gardiens et 15 ballons des mains du secrétaire général du ministère des sports et de l’éducation physique, Oumarou Tado, représentant de son ministre, du vice président de la Fecafoot l’honorable Nkoa Luc et de son Secrétaire général Blaise Moussa.

Ces équipes (As Nguangué de Douala, As de l’avenir de Douala, Pouma Fc, Szims’s foot Academy, Boum’s Fc de Yaoundé, Musango Fc, Abong Mbang, Léopards Fc de Yokadouma, Coton sport de Garoua, ALCD de Ngaoundéré, Sahel de Maroua, Ajal Fc de Yaoundé, As Green city, Grand club d’Eséka, Academy Gilles Augustin Binya et l’Academy One to One de Yaoundé) se sont qualifiés à l’issu du grand tournoi national.

Ce championnat se disputera par zone. La zone 1 est composée du centre, du sud et de l’Est. La zone 2, du Nord, de l’Extrême nord et de l’Adamaoua. La zone 3, du Littoral et Sud Ouest. La zone 4, de l’Ouest et du Nord-Ouest. Les 2 meilleurs de chaque zone joueront les play-offs. C’est à l’issue de cette phase que le champion sera connu.

La première journée opposait lundi l’Academy Gilles Augustin Binya à l’Academy One to One.

© CAMERPOST par Alain Ghislain Kanga