Cameroun – Football féminin : Trois nouveaux clubs en Ligue 1

Les équipes promues en Ligue 1 de football féminin entrent en compétition le 5 février.

Les promus en Ligue 1 ont obtenu leurs visas au terme d’un tournoi qualificatif. Ce sont : Awa filles de Yaoundé, Caïman filles de Douala et Espérance filles de Guider. La dernière équipe qualifiée a arraché son ticket le 22 janvier.

Le tournoi d’accession en première division de football féminin a regroupé plusieurs clubs. Les équipes étaient enregistrées dans trois zones (1,2 et 3). La zone 3 a retenu particulièrement l’attention des habitués du football féminin, à cause de Caïman Akwa filles de Douala. Le club retrouve en fait l’élite du football féminin après trois années. Il avait été rétrogradé de deux divisions par la Chambre d’Homologation et de discipline de la Fecafoot, le 20 aout 2014. Caïman filles avait refusé de disputer des rencontres de Championnat. Ladite décision condamnait sept autres formations. Awa filles de Yaoundé et Espérance filles de Guider ont dominé respectivement les zones 1 et 2.

Le football féminin reprend peu à peu des couleurs au Cameroun. Après les brillantes prestations des sélections nationales senior et cadet, une Ligue spécialisée de football féminin est sur le point naitre. Les Championnats locaux quant à eux se bonifient avec le retour de bannis d’hier. Les équipes sanctionnées il y a trois années étaient considérées comme des pourvoyeuses de valeurs sures. Caïman filles de Douala par exemple, est l’ancien club de la lionne Géneviève Ngo Mbeleck.

© CAMERPOST par Olivier Ndema Epo