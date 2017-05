Plusieurs footballeurs professionnels Camerounais évoluant notamment dans les championnats européens auraient reçu des convocations pour l’équipe nationale du Cameroun n’émanant pas de l’encadrement technique, a appris lundi APA auprès de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT).

La provenance des convocations qui circulent dans les réseaux sociaux est attribuée à Blaise Moussa, secrétaire général de la FECAFOOT.

Parmi celles-ci, il y a notamment la lettre au président de Victoria sport club de Guimarães (Portugal) convoquant le joueur, Jacques Haman.

Ce dernier ainsi que les autres joueurs ayant reçu cette fausse convocation sont convoqués pour les matchs qualificatifs à la coupe du monde 2018, ainsi qu’à la coupe des Confédérations en juin prochain en Russie.

Dans un communiqué, la Fédération camerounaise de football met en garde et informe le public que de « fausses convocations de joueurs camerounais au prochain stage de la sélection nationale masculine seniors sont en circulation et envoyées à différents clubs nationaux et internationaux ».

A en croire l’instance faîtière nationale du football, « aucune convocation pour ledit stage n’a été émise à ce jour par la FECAFOOT. Nous appelons les différents acteurs du football national et international à une grande vigilance et nous les invitons à signaler toute personne en possession de ce type de document ».

La FECAFOOT précise que la liste des joueurs convoqués pour le stage de préparation des Lions au match officiel du 10 juin contre le Maroc, au match amical du 13 juin contre la Colombie et à la coupe des Confédérations FIFA Russie 2017 est en cours de finalisation par Hugo Broos.

© CAMERPOST avec APA