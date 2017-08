Cameroun – Fonction publique : Flou autour du recrutement de 1000 jeunes diplômés bilingues

Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative (Minfopra) a lancé un tel recrutement dans un contexte où le Cameroun n’a jamais créé au niveau de l’enseignement supérieur des écoles de formations des diplômés bilingues. Ajouté aux insuffisances contenues dans le texte du recrutement. Evocation avec CAMERPOST.

Des zones d’ombre

L’arrêté signé de Michel Ange Angouing en juin 2017 contient de nombreuses zones d’ombre qui poussent plus d’un à s’interroger. A l’entame de ce texte, il est écrit que dans le cadre de la résorption du déficit d’enseignants dans les matières scientifiques et techniques, et conformément aux hautes instructions du Président de la République, mises en œuvre par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative informe le public qu’il est ouvert au titre de l’exercice 2017, un recrutement de 1000 jeunes diplômés bilingues dans la Fonction Publique.

Suivant les modalités ci-après. Sur le mode de sélection des candidats, le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative indique que cela se fera sur étude de dossier au sein des instances prévues par l’arrêté fixant le cadre organique de l’opération de recrutement en question. Un arrêté qui amène à se poser des questions dans un contexte où au Cameroun, il n’existe pas de diplômés bilingues dans l’enseignement supérieur. Ni école de formation de la cible.

Comment peut-on recruter des gens alors qu’on n’a jamais créé des lycées techniques bilingues pour prétendre les recruter ? Où va-t-on aller chercher des jeunes diplômés ? Vont-ils venir de l’étranger ? Qui seront-ils ? De quels diplômés parle-t-on ? Est-ce ceux de l’Asti (Advanced School of Translators and Interpreters) entendez Ecole supérieure des traducteurs et interprètes de Buea ?

Incongruités

Car, faut-il le rappeler, l’Asti se trouve à Buea en zone anglophone. L’établissement prépare en deux ans au Master of Arts (MAà en traduction et au Postgraduate Diploma (Pdg). L’admission se fait sur concours pour les nationaux et étrangers. Et la formation permet d’obtenir une Licence et un diplôme de traducteur. Sauf qu’il est difficile de savoir si le recrutement lancé concerne les jeunes de l’Asti.

D’autant plus que dans son arrêté, le Ministre lui-même entretient le flou et nous donne raison au regard des conditions générales de candidature pour le recrutement de 1000 jeunes diplômés bilingues. En effet, Michel Ange Angouing écrit : « peuvent faire acte de candidature, les Camerounais des deux sexes remplissant les conditions suivantes : -réunir les conditions générales requises pour l’accès aux emplois dans la Fonction Publique ; -Etre âgé de 17 ans au moins et de 40 ans au plus au 30 juin 2017; -Etre titulaire de diplômes ou titres dans les filières scientifiques et Techniques sus mentionnées ». Quels diplômes ? Quels titres ? On n’en sait absolument rien.

Par ailleurs sur la composition des dossiers de candidatures, l’arrêté informe que les jeunes doivent fournir une chemise cartonnée mentionnant la région de dépôt du dossier, le nom complet du candidat, le titre du diplôme présenté, la spécialité et le poste de travail sollicité. En outre, il leur est demandé une photocopie certifiée conforme du diplôme exigé, signée par une

autorité civile compétente, datant de moins de trois (03) mois. Or, comment peut-on parler « du diplôme exigé » alors qu’on n’a rien « exigé » ? Que d’incongruités dans cette note !

Des Camerounais totalement perdus

Malheureusement tout comme CAMERPOST, ils sont nombreux à avoir réagi sur le site en ligne du Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative. En dessous de l’arrêté portant Avis de recrutement de 1000 jeunes diplômés bilingues dans la Fonction Publique, des jeunes ont fait des posts auxquels ils espèrent jusqu’à présent un éclairage du Minfopra.

Albert Mvogo écrit : « bjr à tous le niveau requis c’est lequel? ». Paulius Nyoumi demande : « Etre titulaire de diplômes ou titres donc visiblement il faut choisir ton document avec le plus de chances d’aboutir ». Murielle Djassi de l’Iut de Bandjoun s’interroge : « Bonjour, je ne comprends pas bien. Faut-il au préalable être enseignant pour ce recrutement. Ou alors un simple bachelier électrotechnique peut-il concourir avec le niveau BAC ? ».

Noubissi pose : « Svp c’est juste pour ceux qui ont fait l’Ecole normal ? ». Quant à Justin Kuate : « c’est tous les Camerounais désirant se lancer dans l’éducation ? ». Pour d’autres compatriotes, les préoccupations se trouvent ailleurs. Cette catégorie estime qu’il y a des filières qui ont été oubliées parmi celles citées par le Ministre. « Vous avez oublié les techniciens commerciaux du processus de recrutement », mentionnent d’autres internautes. Tout cela témoigne à suffire du flou autour d’un arrêté comme celui-là.

© CAMERPOST par Linda