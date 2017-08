Cameroun : Le FMI invite le gouvernement à faire ‘’plus d’efforts’’ de gestion

Le Fonds monétaire international (FMI) a demandé au gouvernement camerounais de « faire plus d’efforts pour améliorer l’assainissement des finances publiques » a –t-on appris mercredi au terme d’une mission de cette institution de Brettons Woods venue évaluer l’économie camerounaise.

La délégation du FMI voulait notamment s’imprégner de la mise en œuvre de la Facilité élargie de crédit (FEC) d’un montant de 390 milliards de francs CFA qu’elle a accordé au Cameroun en juin 2017.

« Nous avons noté des progrès dans certains domaines. Mais de manière générale, nous pensons que le Cameroun doit continuer à faire beaucoup d’efforts pour améliorer et assainir les finances publiques », a déclaré le chef d’équipe Corinne Delechat.

« Cette mission, a-t-elle souligné, nous sert à préparer la première revue, en octobre prochain, du programme économique triennal que le Cameroun a signé avec le FMI».

Au sujet du premier décaissement de 100 milliards de francs CFA, la délégation du FMI a indiqué que « la première impression est que tout se passe bien. On affinera avec les différentes contreparties».

Selon des sources proches du dossier, les échanges entre le gouvernement camerounais et la délégation du FMI ont notamment porté sur la situation des grands projets d’investissements, l’état d’avancement des projets spéciaux et l’exécution du plan d’urgence. Les chantiers de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2019 qu’abritera le Cameroun en 2019 CAN, les emprunts extérieurs engagés et envisagés pour 2017, les accords de partenariat publics-privés et la mise en œuvre des Accords de partenariat économique (APE) avec l’Union européenne (EU) ont également été discutés.

Sur la mise en application du programme triennal, le gouvernement camerounais a émis le vœu de voir se mettre en place une plateforme de concertation harmonisée pour tous les Etats de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) sous contrat avec le FMI, « afin d’assurer une évolution intégrative des différents programmes ».

Le crédit contracté par le Cameroun auprès du FMI a fait dire à certains observateurs que ce pays était « sous ajustement structurel du FMI », ce que réfute le gouvernement qui assure qu’il s’agit plutôt d’une démarche qui « crédibilise » le Cameroun auprès des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux.

@ CAMERPOST avec APA