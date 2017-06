Cameroun : La firme américaine Noble Energy In signe un contrat de partage de production du gaz naturel avec l’Etat

La firme américaine Noble Energy Inc à travers sa filiale locale, a signé avec l’Etat du Cameroun représenté par la Société nationale des hydrocarbures (SNH) , un Contrat de partage de production (CPP) sur le gisement de gaz naturel du bloc de Yoyo dans la région du Littoral estimé à 47 milliards de mètres cube, a-t-on appris dimanche de sources concordantes.

Situé en zone maritime, dans le bassin de Douala/Kribi-Campo, ce bloc s’étend sur 679 kilomètres carrés.

Des études géologiques et géophysiques ainsi que des opérations de forage menées dans cette zone révèlent des accumulations d’hydrocarbures estimées à un minimum de 47 milliards de mètres cubes de gaz naturel et 18 millions de barils de condensats qui est une sorte de pétrole très léger.

Ledit contrat signé pour une durée de 25 ans, renouvelable une fois, pour dix ans porte sur le « contrat de partage de production Yoyo » , afin de permettre le développement des ressources susmentionnées.

Pour la vice-présidente de la société Noble Energy Cameroon Ltd, Kelly Latter « cette signature va accroître notre visibilité dans le pays et ailleurs, puisqu’il s’agit d’un contrat viable et mutuellement bénéfique ».

Noble Energy est une société indépendante de recherche et de production de pétrole et de gaz naturel cotée à la bourse de New York et disposant d’un important portefeuille d’actifs pétroliers aux Etats-Unis d’Amérique, en Afrique de l’Ouest et en Méditerranée orientale.

© CAMERPOST avec APA