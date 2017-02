Cameroun – Financements : 145 milliards de FCFA de l’ AFD en 2016

Capital humain

En hausse de 7 pour cent par rapport à l’année 2015, ces engagements se traduisent par la signature de nouveaux accords de financements au cours de l’année qui vient de s’achever.Les projets bénéficiant du concours de l’Agence concernent aussi bien le développement des infrastructures, l’accès aux services essentiels permettant l’essor de villes durables, le développement de l’agriculture familiale, l’appui aux entreprises créatrices d’emplois.

Par ailleurs, le renforcement du capital humain via l’éducation, la formation professionnelle, la protection sociale et la santé, constituent, selon l’institution, les autres secteurs clés de ses interventions.

En 2016, certains projets de développement ont reçu l’appui financier l’AFD, entre autres, la construction du deuxième pont sur le fleuve Wouri à Douala, des accès Est et Ouest de Douala, le barrage de Lom Pangar, le port en eau profonde de Kribi, l’aménagement des voiries dans les villes de Garoua, Bertoua, Bafoussam, l’aéroport de Douala sans oublier l’assainissement pluvial des villes de Douala, et Yaoundé, l’eau potable dans les villes de Yaoundé, de Bertoua, Edea et Ngaounderé.

A ces projets, on peut ajouter la construction et la réhabilitation d’environ 700 salles de classes, des interventions dans le secteur de la santé, des Petites et moyennes entreprises (PME) et agropastoral.

© CAMERPOST avec © APA