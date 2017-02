Cameroun – Fête de la jeunesse 2017 : Douala fait sa mue

A deux jours de la célébration, environ 300 jeunes s’activent pour l’heure au toilettage de la capitale économique. De la propreté générale aux travaux de régies en passant par la négligence urbaine, les citoyens recrutés par la Communauté urbaine de Douala ont du pain sur la planche. Recrutés dans le cadre du programme occupation jeune, les concernés estiment que tout « sera fait en effet pour rendre la ville très propre. Notre mission cadre avec la fête de la jeunesse et croyez-nous, le délégué ne sera point déçu. Au-delà de nous faire des sous, il est plus que question d’assurer l’aménagement urbain », assurent certains à CAMERPOST.

Placée sous le thème : « Jeunesse et défis de la construction d’une nation exemplaire, indivisible, forte et émergente », la 51ème fête de la jeunesse est un espace propice qui permettra en un lieu de rassemblement unique, de développer un maximum d’activités de sensibilisation, de brassage, d’échanges, d’information, de formation et d’intermédiation en faveur de toutes les franges de jeunes pendant toute la Semaine de la Jeunesse. Dans deux jours, le défilé qui est l’activité va clôturer les manifestations de cette 51e édition. Il se déroule sur l’ensemble du territoire national et donne l’occasion à la jeunesse camerounaise toutes catégories confondues, sans distinction de sexe, de langue ou de rang social, d’exprimer son dynamisme, de marquer son adhésion et son attachement aux idéaux de patriotisme, de solidarité, d’intégration et de paix à travers des parades agrémentées par les mouvements d’ensemble et les chants patriotiques.

Le défilé de cette édition permettra à l’ensemble des jeunes camerounais, indépendamment de leur origine, leur confession religieuse, leur catégorie socioprofessionnelle ou leur obédience politique, de magnifier leur attachement aux institutions et aux valeurs républicaines et célébrer leur fierté d’appartenir à une même nation. Les élèves de la maternelle, du primaire et du secondaire vont défiler au rythme des chants patriotiques préalablement sélectionnés et éventuellement traduits en langue locale et en exécutant les mouvements d’ensemble chorégraphiés conçus à cet effet. Comme à la célébration du cinquantenaire de la Jeunesse en 2016, le défilé de cette édition sera décentralisé au niveau des arrondissements des grandes métropoles.

© CAMERPOST par Linda Mbiapa