Cameroun : Le FEICOM et l’UNICEF se mobilisent pour les personnes vulnérables

Le Fonds Spécial d’Equipement et d’Intervention Intercommunale (FEICOM) et l’UNICEF signent ce mercredi 12 juillet à 09h30, à l’Hôtel Hilton de Yaoundé, un accord de partenariat pour mieux exploiter les opportunités de la décentralisation pour la réalisation d’un certain nombre d’interventions en faveur des populations les plus vulnérables.

Depuis 2011, le Programme de Coopération Cameroun-UNICEF a apporté un appui au processus de décentralisation en formant les responsables communaux et les administrations déconcentrées en transferts sociaux et en intégration des droits de l’enfant dans les plans communaux de développement. Les transferts sociaux ont démontré leur efficacité dans la réduction de la pauvreté et la réinsertion socioéconomique des personnes victimes des chocs multiformes. Ils participent par ailleurs à la réalisation des droits de l’enfant en ce qu’ils promeuvent le bien-être et le développement intégral.

L’accord de partenariat vise à renforcer la place du FEICOM comme partenaire financier et technique privilégié pour la dotation des communes en moyens nécessaires à la réalisation des transferts sociaux. En effet, il apparaît aujourd’hui comme une nécessité d’améliorer les ressources communales et de favoriser l’implication des municipalités dans l’encadrement des personnes socialement vulnérables, notamment les enfants et les femmes.

Le FEICOM et l’UNICEF s’engagent à travers cet accord à coopérer pour :

le renforcement des capacités humaines, techniques, matérielles et financières des Communes pour un meilleur encadrement des couches vulnérables ;

l’échange des données socioéconomiques sur les Communes ;

l’appui au processus de transfert des compétences et des ressources aux Communes ;

la recherche, auprès des partenaires nationaux ou internationaux des financements destinés à l’encadrement des couches vulnérables.

source: African Manager