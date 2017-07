Cameroun : La FECAFOOT rejette toute action de porter plainte contre la CAF au TAS

La Fédération camerounaise de football (FECAFOOT) a catégoriquement rejeté toute action de saisir le Tribunal arbitral de sport (TAS) aux fins de porter plainte contre la Confédération africaine de football (CAF) suite à la décision de l’instance faîtière de football continental de faire passer le nombre d’équipes de 16 à 24 à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) qu’abritera le Cameroun en 2019 et dont le cahier de charges portait sur 16 équipes.

Dans un communiqué dont APA s’est procuré une copie samedi, la FECAFOOT précise qu’« il nous est revenu que monsieur Abdouraman Hamadou Babba, prétendant agir au nom d’Etoile filante de Garoua, membre de la Fédération camerounaise de football, a saisi le Tribunal arbitral de sport en vue de l’annulation de la décision du 20 juillet du Comité exécutif de la CAF qui fait passer de 16 à 24 le nombre d’équipes devant participer à la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations Cameroun 2019 ».

Une démarche dans laquelle se désolidarise totalement la fédération, puisque « la FECAFOOT représentée par son président Tombi A Roko, de concert avec le gouvernement de la République, réaffirme sa volonté de respecter cette décision du Comité exécutif de la CAF », rapporte le communiqué.

Par conséquent, « la Fédération camerounaise de football apportera sa contribution au gouvernement de la République et à la Confédération africaine de football en vue d’une organisation optimale de la toute première phase finale à 24 équipes de la Coupe d’Afrique des nations ».

Ces acteurs du mouvement sportif national ont décidé de saisir le TAS afin d’annuler la décision de la CAF faisant passer le nombre d’équipes de 16 à 24 lors de la CAN 2019 alors que le Cameroun avait obtenu l’organisation de cette compétition en 2014 sur la base d’un cahier de charges de 16 équipes et alors que les éliminatoires de la CAN 2019 ont déjà commencé.

Une augmentation des équipes qui demande plus d’infrastructures sportives et tous les autres équipements nécessaires pour l’organisation de la CAN.

La visite annoncée du nouveau président de la CAF Ahmad Ahmad au Cameroun en août prochain sur invitation des autorités camerounaises devrait permettre de faire le point sur certains aspects liés à cette actualité.

