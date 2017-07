Cameroun : La FECAFOOT apportera tout son appui en vue de la réussite de la CAN 2019

Le président de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT), Tombi à Roko Sidiki, a affirmé que son organisme «apportera sa contribution au gouvernement de la République et à la Confédération africaine de football en vue d’une organisation optimale de la toute première phase finale à 24 équipes de la Coupe d’Afrique des nations» (CAN) qu’accueille le pays en 2019.

Dans une mise au point publiée samedi soir, il explique sa sortie par l’annonce, faite par son éternel ennemi Abdouraman Ahmadou Baba, de saisir le Tribunal arbitral du sport (TAS) de Lausanne (Suisse) en vue de l’annulation de la décision du 20 juillet du comité exécutif de l’instance continentale portant augmentation du nombre de sélection en phase finale de ladite compétition.

La FECAFOOT, de concert avec le gouvernement camerounais, «réaffirme sa volonté de respecter cette décision du comité exécutif de la CAF.

Selon Tombi à Roko, Abdouraman Ahmadou Baba n’a aucune qualité pour saisir les instances internationales du sport, le poste de président d’Étoile filante de Garoua (D2), dont il se prévaut, lui ayant été retiré depuis 2014.

Voici quelques jours, le président de la FECAFOOT tenait déjà le même discours visant à rassurer les sceptiques : «La meilleure manière pour nous de soutenir la vision du nouveau président de la CAF, c’est d’accepter ce nouveau format et ses nouvelles dates (juin-juillet) et je pense que c’est un défi largement à la portée du Cameroun, qui est un grand pays», a-t-il déclaré, affirmant que «le Cameroun relèvera ce défi et organisera la compétition dans les conditions actuelles, avec les 24 équipes et six groupes».

Ces assurances, note-t-on, contrastent avec le sentiment général de perplexité qui prévaut dans le pays, face au grand retard observé dans la construction des infrastructures pour la formule de départ, qui prévoyait déjà l’organisation d’une CAN à 16 équipes.

