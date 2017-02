Cameroun : Familles et internautes appelés à maîtriser leurs droits et devoirs

Le monde entier (y compris le Cameroun) n’est pas passé à côté de la Journée mondiale pour un internet plus sûr. Célébrée il y a trois jours, cette Journée peu connue des Camerounais, a donné l’occasion à CAMERPOST d’en savoir un peu plus sur les contours en vue d’une sensibilisation large. Ladite journée, en effet, est d’origine anglo-saxonne et elle se nomme au départ « Safer Internet Day ». Existante depuis 2004, elle vise cette année 2017 à amener les personnes à comprendre les enjeux de l’internet, le fonctionnement des réseaux sociaux puis l’importance des données.

D’après les initiateurs d’une telle célébration, l’interpellation des jeunes internautes et de leurs familles sur les droits, les devoirs et les responsabilités des internautes en ligne reste bien entendu une priorité absolue. « Nos enfants et nos adolescents ne maitrisent pas toutes les règles de base sur internet et se mettent facilement en danger dans leur utilisation des réseaux sociaux, messageries, sites de jeux et autres sites marchands. Les souvenirs des événements survenus en France en janvier 2015 ne peuvent que nous inciter à maintenir une nécessaire vigilance par rapport à la diffusion des contenus douteux, racistes, incitant à la haine … », soutiennent ceux qui ont conçu la journée mondiale pour un internet plus sûr.

En outre, nous apprenons qu’un nécessaire travail d’éducation doit être fait parce que ce sont au final les parents et les éducateurs qui sont surtout concernés. Voilà pourquoi, les thématiques suivantes sont mises en avant et méritent, fait-on savoir, des connaissances de bases sérieuses et documentées : le respect de la vie privée, la diffamation, la pédophilie et la pornographie.

Rappelons que commémorée chaque 7 février, l’édition 2017 a été fêtée au Cameroun dans un contexte où des zones anglophones ont été coupées d’Internet par le gouvernement. Un fait qui continue à faire des gorges chaudes au regard des conséquences des coupures. Notamment : la limitation des droits d’information et d’expression des segments de la société camerounaise, ainsi que leur droit d’association et de rassemblement pacifique; la menace sur les droits économiques, sociaux, culturels et linguistiques des Camerounais anglophones ; les économies nationales qui ont été touchées de sorte à retarder les progrès vers la réalisation des objectifs de développement.

© CAMERPOST par Linda Mbiapa