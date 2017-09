Cameroun – faits divers : de retour de l’Europe, une femme expulse son marie du domicile conjugal pour s’installer avec son blanc

C’est l’histoire de Thomas zeukeng, un homme écœuré, déçu et en larmes qui traverse d’énormes souffrances sanitaires, affectives, foncières et juridiques. Âgé d’une cinquantaine d’années aujourd’hui, l’homme éprouve un énorme regret d’avoir envoyé sa femme en Europe pour se former dans le domaine de la santé et d’être productive afin de doter la famille de ressources additionnelles. Malheureusement, Cécile, la femme de Thomas zeukeng va plutôt profiter de cette nouvelle aventure pour se jeter dans les bras d’un autre homme, un blanc.

Ingénieur de conception en génie-civile, Thomas Zeuken explique qu’au moment où il s’est marié, son beau-père lui avait offert une parcelle de terre sur laquelle il a bâti un immeuble avec l’aide de sa femme, lorsque cette dernière s’est installée en Europe et qu’elle a eu un emploi. L’homme ajoute qu’au début, il était le seul à financer les travaux de construction. Sa femme n’est intervenue que quelques années plus tard après qu’elle a contracté un crédit dans une banque.

Aujourd’hui, l’homme explique qu’il est très déçu de l’attitude de sa femme et de sa belle-famille à qui il a tout donné. Non seulement il a été expulsé de l’immeuble qu’il a construit avec sa femme, parce que son beau père a établi un titre foncier qui fait de lui le propriétaire, mais aussi, il a perdu sa femme et il est malade (diabète et hiper-tension, mal-voyant).

A en croire la victime, il n’a pas été jugé conformément à la loi.

Père de 5 enfants et marié sur le régime de la monogamie, Thomas Zeuken ne peut pas se mettre avec une nouvelle femme tant qu’il n’a pas encore divorcé. En plus, l’Eglise ne lui autorise pas de contracter un autre mariage. Visiblement, l’homme est coincé de tous les côtés. C’est ce qui explique qu’il laisse quelques larmes s’échapper de son visage.

Source : laminute.info