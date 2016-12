Cameroun – Exploitation pétrolière : Deux puits bientôt opérationnels à Bakassi

La presqu’ile camerounaise de Bakassi aura dans les prochains mois ses premiers forages pétroliers. L’information est confirmée par la Société Nationale des Hydrocarbures (SNH).

C’est une société écossaise membre d’un consortium baptisé Dana Petroleum Cameroon Limited/Cameroon Oil and Gas Limited/Softrock Oil and Gas Limited qui entre dans l’histoire en décrochant le premier contrat pétrolier dans la zone de Bakassi. Ledit contrat paraphé depuis 2012, entre la SNH représentant l’Etat du Cameroun et le consortium, indique qu’il s’agira de creuser deux puits d’exploration sur une zone nommée « le bassin du rio del rey », dont la superficie est évaluée à 387,5 Km2 Les travaux de forage devront débuter en avril 2016. Le décalage entre la signature du contrat et le début effectif des travaux s’explique par le fait que l’opérateur pétro-gazier écossais souhaitait mener toutes les études complémentaires afin de bien définir les contours du projet et la nature des travaux à effectuer. Le lacement des forages confirme ainsi la possibilité d’exploitation des ressources du sous-sol de la presqu’ile. Dans cette logique, l’un des deux puits sera ferme c’est-à-dire exploitable et l’autre optionnel, une sorte de garanti pour palier à une éventuel défaillance du premier puit.

© CAMERPOST par Hakim ABDELKADER