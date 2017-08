Cameroun : Excès de vitesse et surcharge, la gendarmerie nationale en croisade pour sensibiliser les usagers de la route

Le général de brigade Housseini Djibo était sur l’axe Yaoundé-Douala samedi dernier pour sensibiliser.

Samedi dernier, le général de brigade Housseini Djibo, nommé le 29 juin dernier, était en croisade contre les accidents de la route sur le tronçon Yaoundé-Boumnyebel. Ce dernier est allé mobiliser et encourager les troupes chargées de la sensibilisation des usagers de la route. Premier arrêt, le poste de Makoda, non loin de Manyai, à environ 60 km de Yaoundé. Dans ledit poste, le haut gradé s’est précisément intéressé aux infractions récurrentes. Selon Mpazambe Ampieloum, chef de ce poste, « le défaut de ceinture de sécurité, l’excès de vitesse et la surcharge sont les problèmes auxquels nous faisons face. Pour y palier, nous distribuons des tracts de sensibilisation. Nous nous assurons qu’ils prennent au moins quelques minutes pour les lire. Ceux qui sont pris pour des fautes payent des amendes. Ceux qui ne peuvent pas payer sont entendus sous procès verbal et leurs dossiers sont envoyés au parquet », a-t-il expliqué.

À Boumnyebel, le chef de poste Ela Panka a relevé que le problème majeur auquel ils sont confrontés est celui de la surcharge. « Nous avons eu ces derniers jours, des bus de 54 places qui transportaient près de 79 personnes ou plus. Dans ces cars, certains passagers sont assis dans les couloirs. Nous avons interpellé plusieurs bus à ce sujet, et fait descendre certains passagers pour les prochains bus », a développé le responsable.

Après s’être imprégné de la situation, le général est personnellement allé sensibiliser les chauffeurs sur l’importance du respect de la vitesse prescrite, l’utilité de la ceinture de sécurité et les risques liés à la surcharge. Aux usagers, il a demandé de dénoncer les chauffeurs qui adoptent des attitudes pouvant mettre leurs vies en péril.

« Nous avons constaté que la sensibilisation et l’éducation effectuées par nos équipes a porté des fruits. La plupart des chauffeurs se comportent en responsables. Mais quelques-uns ne comprennent pas encore. Mais nous sommes sûrs que ça viendra. Car l’objectif de ces campagnes est d’avoir zéro accident », a conclu le général.

Source : Cameroon Tribune par Carine TSIELE