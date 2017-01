Cameroun – Etoudi : Les « à côté » d’une cérémonie des vœux

Les souhaits de « Bonne année » au président de la République Paul Biya ont été émaillés d’épisodes plus ou moins anecdotiques. La leçon de Pierro Pioppo, le rendez-vous Ismaël Bidoung Mkpatt, l’épisode Garga Haman adji etc.

La présentation des vœux du Corps diplomatique et des corps constitués au Chef de l’Etat pour l’année 2017 n’a pas été vierge de tout intérêt. Déjà, le discours du Doyen du Corps diplomatique Mgr. Pierro Pioppo a quelque peu eu des airs de « leçon ». Le Nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatorial s’est en effet attardé sur la crise qui a cours dans les régions du Nord-ouest et du Sud-Ouest. L’homme d’église a ainsi recommandé un « effort commun pour maintenir l’unité et la stabilité exemplaires ». Un discours en outre adapté au contexte, puisque Pierro Pioppo s’est exprimé en anglais et en français au chef de l’Etat. Ce dernier quant à lui a gardé sa posture traditionnelle en s’exprimant en langue française.

Jeu de courbettes

La présentation des vœux au chef de l’Etat est également l’occasion pour les membres des corps constitués de rencontrer le Président de la République, de se voir accorder pour les plus chanceux un moment de conversation plus ou moins longue ou encore de présenter une attitude obséquieuse. Gage de respect et de reconnaissance.

Ainsi, vendredi dernier le Ministre des Sports et de l’éducation physique, Pierre Ismaël Bidoung MKpatt, était l’objet de toutes les attentions. Son salut cérémonieux au cours de la réception des lionnes indomptables au palais de l’unité en décembre dernier étant encore bien présent dans les mémoires. Le Minsep, est toutefois resté égal à lui-même. Si Pierre Ismaël Bidoung MKpatt s’est quelque peu rapproché du chef de l’Etat, il a maintenu sa courbette, écoutant d’une oreille attentive les propos du chef de l’Etat.

Moment de solitude…

Un autre membre du gouvernement qui s’est vu accorder un « tête à tête » est le Ministre de l’Enseignement supérieur Jacques Fame Ndongo. Si rien n’a filtré sur ce dont parlaient le président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc) et le Secrétaire à la communication de ce parti, l’échange initié par Paul Biya s’est rapproché des 60 secondes. C’est ce dernier qui mettra fin d’ailleurs à une conversation que désirait poursuivre le Minsup, puisque le Chef de l’Etat va couper court aux propos de jacques Fame Ndongo en tendant la main à l’invité suivant.

Rendez-vous attendu

Un rendez-vous également attendu au cours de la présentation des vœux au Président de la République est l’échange entre Paul Biya et Pascal Messanga Nyamding, membre titulaire du Comité central du Rdpc. Si le protocole n’a pas dû cette année intervenir pour arrêter la conversation entre les deux hommes, comme en 2015, l’échange entre eux a trainé en longueur. Comme de tradition. L’enseignant, Maitre de conférence en Science politique et en droit public à l’Institut des relations extérieures (Iric) connu pour ses réclames de poste au gouvernement, n’a dès lors pas manqué cette occasion de s’entretenir avec Paul Biya.

L’épisode Garga Haman Adji

Au nombre des tête-à-tête de vendredi 06 janvier 2017, l’on ne saurait ne pas faire un temps d’arrêt sur celui entre le Chef de l’Etat et le Président de l’Alliance pour la démocratie et le développement (Add), Garga Haman Adji. L’originaire de la région de l’Extrême nord, ancien membre du gouvernement et désormais dans l’opposition a livré à la Cameroon radio and television (Crtv) un résumé de son échange avec Paul Biya.

Selon le président de l’Add, le Chef de l’Etat lui aurait demandé de ramener la paix dans les régions du Nord-ouest et du Sud-ouest. Des zones pourtant connues pour être des bastions du Social democratic front (Sdf) et du Rassemblement démocratique du peuple Camerounais tout au plus.

