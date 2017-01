Cameroun – Essor des PME : La SCB et E.Cam main dans la main

Protais Ayangma, président de E.Cam (Entreprises du Cameroun) et Mohammed Krisni, Directeur général de la Société commerciale de banque (Scb) viennent de signer une convention de partenariat dans la ville de Douala. Il est question pour les deux parties de contribuer à l’essor des Pme/Pmi considérées comme le parent pauvre de financement de l’économie. A en croire Protais Ayangma « un accord avec un organisme de cette importance me permet d’augurer les lendemains meilleurs. Nous disons, avec la connaissance que nous avons des Pme que le financement n’est pas le problème principal mais c’est un blocage psychologique ».

Pour sa part, Mohammed Krisni affirme : « ce que nous souhaitons, c’est de donner un véritable exemple de partenariat. Il s’agit là d’un partenariat qui a été réfléchi car, quand on passe en revue les différentes dispositions de la convention, on note qu’elle est relativement complète puisqu’elle traite les points sur lesquels les Pme insistent ». Et CAMERPOST de noter que cette convention est une bonne nouvelle pour les Pme qui occupent officiellement 95% du tissu économique et dont malgré cette prégnance des PME sur l’activité économique, ces entreprises, unanimement présentées par les experts comme le principal moteur de la croissance économique, ne participent qu’à 36% à la formation du PIB (Produit intérieur brut) du Cameroun.

A ce propos, le ministre de l’Economie sociale et de l’Artisanat, Etoundi Ngoa affirmait dans une interview au quotidien gouvernemental : « imaginez-vous que les Pme contribuent pour 50%, nous serions déjà un pays émergent. Donc, les Pme doivent faire un effort pour que les 14% qui restent puissent être comblés. Le gouvernement attend que les Pme s’améliorent avec tout ce qu’il leur donne comme structures d’encadrement, afin que nous soyons émergents bien avant 2035». Une amélioration qui sera plus poussée avec l’action conjointe de E.Cam et la Scb.

© CAMERPOST par Linda Mbiapa