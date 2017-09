Cameroun – Erreur judiciaire : 55 organisations écrivent à Paul Biya

55 organisations d’Afrique centrale veulent la libération des détenus Levis Gob Azah, Ivo Feh Fomusoh & Nivele Nfor Afuh, condamnés à 10 ans d’emprisonnement ferme pour « non dénonciation d’actes terroristes » par le Tribunal militaire de Yaoundé. Les détails avec CAMERPOST.

La sentence du Tribunal militaire choque

Une lettre vient d’être adressée au Chef de l’Etat par 55 organisations de la société civile, nationales, régionales et internationales y compris le Réseau des défenseurs des droits humains en Afrique central (Redhac). Elles demandent la libération de Levis Gob Azah, Ivo Feh Fomusoh & Nivele Nfor Afuh et les poursuites contre l’auteur inconnu du message à l’origine de leur condamnation.

Elles évoquent dont les cas de ces citoyens inculpés depuis le 19 octobre 2016 et détenus à la prison principale de Yaoundé-Nkondengui depuis décembre 2014. « Nous voulons lui faire part de nos profondes préoccupations. Les compatriotes incarcérés n’ont pas une fois de plus répondu à l’appel le 4 septembre 2017 quand des millions de leurs camarades ont retrouvé les salles de classe pour prendre rendez-vous avec leur avenir », écrivent l’association de promotion et d’appui aux initiatives locales de développement.

Egalement l’association des jeunes solidaires de Garoua, l’association de lutte contre les violences faites aux femmes, l’association des mamans chrétiennes pour l’assistance aux vulnérables, l’association pour les droits de l’homme et l’univers carcéral, le Brainforest au Gabon. Sans oublier la Cameroonian Aids Foundation, le Centre résolutions conflits en République démocratique du Congo, le Centre de réflexion et de lutte pour les droits humains et contre le sida, et plusieurs autres organisations basées au Tcad, à Brazzaville et dans les autres Etats de l’Afrique centrale.

Une peine en contradiction avec la déclaration universelle des droits humains

A en croire les signataires de la correspondance, « pour les enfants de la partie Sud du Cameroun, Boko Haram ne signifie pas la même chose que pour ceux de la partie septentrionale vivant au jour le jour avec les exactions et atrocités de la secte terroriste Boko Haram qui exécute devant eux des parents, des amis et d’autres personnes qui leur sont chères. Pour les enfants du Sud, Boko Haram est une notion trop abstraite et trop lointaine pour avoir une réelle emprise sur leur quotidien ».

La cible observe le secret de la correspondance est protégé par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 qui dispose en son article 12 : « Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ». Autre argument avancé, est la Constitution du Cameroun dans son préambule qui stipule : « le secret de toute correspondance est inviolable. Il ne peut y être porté atteinte qu’en vertu des décisions émanant de l’autorité judiciaire ».

Par conséquent, toute information obtenue en violation d’une disposition constitutionnelle devient irrecevable devant la justice. Dans le cas précis, « les magistrats ne semblent pas avoir étudié les antécédents et le profil psychologique de ces enfants pour vérifier s’ils s’étaient radicalisés ou s’ils avaient déjà posé des actes qui auraient pu les présenter comme des récidivistes ou des individus dangereux prêts à basculer ou à poser des actes criminels », font savoir les 55 organisations.

© CAMERPOST par Linda