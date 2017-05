Cameroun : Une enveloppe de 8 milliards de FCFA pour les petits exploitants agricoles

Une enveloppe de 8 milliards de francs CFA destinée à l’amélioration de la production des petits exploitants agricoles à travers l’usage des semences améliorées a été mise à la disposition du gouvernement camerounais par la Banque islamique de développement (BID), a appris jeudi APA auprès des services compétents du ministère de l’Agriculture et du Développement rural (MINADER).

Il s’agit d’amener les petits exploitants agricoles, à s’affranchir des multiples contraintes qui jonchent ce secteur d’activité .

Parmi celles-ci, la dégradation continue des terres couplée à la fertilité des sols très faible, l’inorganisation de la filière semencière se traduisant par un très faible accès et une faible utilisation de semences améliorées, les difficultés d’accès aux marchés et aux services techniques et financiers, l’inefficacité des liens entre les institutions de recherche, d’enseignement et de développement au service du monde rural.

Des difficultés qui freinent l’amélioration de la productivité agricole et et qui est au centre d’un atelier organisé par Programme d’amélioration de la productivité agricole des petits exploitants (SAPEP/-APAPE) en Afrique sub-saharienne.

En partenariat avec cinq pays dont le Cameroun, le Burkina-Faso, le Bénin, le Mali et le Niger, ce programme a pour principal objectif de combattre ces principaux obstacles entre les différents coordonnateurs de ces projets ainsi que le Centre international pour le développement des engrais (IFDC) et la BID.

Les domaines d’intervention sont entre autre le sol, des semences améliorées, les marchés et financements des projets des petits exploitants.

@ CAMERPOST avec APA