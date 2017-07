Cameroun – Enseignements : Le calendrier scolaire 2017/2018 est connu

Par arrêté n°02/17/Minedub/Minesec du 07 juillet 2017 fixant le calendrier de l’année scolaire 2017/2018 en République du Cameroun, le Ministre de l’Education de Base et le Ministre des Enseignements secondaires ont décidé que dans tous les établissements scolaires publics et privés, l’année scolaire 2017/2018 commence le lundi 4 septembre 2017 et prend fin vendredi le 27 juillet 2018. Focus avec CAMERPOST.

Une année scolaire subdivisée en six séquences administratives

La première période va du 22 décembre au 8 janvier 2018. La seconde du 29 mars au 16 avril 2018. Les périodes réservées aux examens et concours officiels sont fixées ainsi qu’il suit : du 4 juin au 13 juillet de l’année prochaine pour l’enseignement primaire. A partir du 24 mai 2018 pour l’enseignement secondaire technique.

Enfin du 28 mai au 27 juillet 2018 pour les enseignements secondaires général et normal. D’après les ministres en question, les dates du déroulement de ces examens et concours seront fixées et communiquées par des textes particuliers du Ministre de l’Education de Base ou de celui des Enseignements secondaires, chacun en ce qui le concerne.

Des détails sur les frais d’inscriptions aux examens

Plus loin, les signataires soulignent qu’en tout état de cause, l’ensemble des cours dispensés à un élève au cours d’une année scolaire ne saurait se situer en deçà de 900 heures, le temps consacré aux évaluations non compris. Les élèves qui ne présentent pas d’examen officiel seront mis en congé vendredi le 8 juin 2018.

Sur la question des frais d’inscription, l’article 34 de l’arrêté supra indique que ces frais d’inscriptions aux examens officiels de la session 2018 seront obligatoirement perçus par les chefs d’établissement de la manière suivante : dès la rentrée pour ce qui est des structures relevant du Minedub; en même temps que les contributions exigibles pour ce qui est des structures relevant du Minesec. Ces frais seront versés dans les comptes prévus à cet effet au plus tard lundi le 6 novembre 2017.

