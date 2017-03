Cameroun : Quels enjeux pour la session parlementaire de mars ?

Au-delà de la traditionnelle mise en place des organes statutaires, les camerounais espèrent que cette session, dans les deux chambres, va préfigurer les changements envisagés à l’issue de la crise sociopolitique anglophone.

On ne doute pas de ce que la crise sociopolitique actuelle va imposer dans les débats au sein des deux chambres. On attend notamment les séances de questions orales aux membres du gouvernement. Mais on peut tout aussi supposer que des aménagements législatifs pourraient enrichir le dialogue national si tel est le projet de la majorité gouvernante. Une conjecture similaire peut être envisagée dans les équilibres qui président la répartition des fonctions importantes de l’État.

La session intervient alors que les camerounais attendent la nomination des membres de la commission nationale de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Cette année législative 2017 est la dernière avant le cycle électoral prévu en 2018. En s’exprimant sur la crise des deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, de nombreux groupes de camerounais ont appelé à la mise en œuvre de la décentralisation.

L’espace publique nationale connait une attente lancinante qui affecte la courbe des audiences autour des rendez-vous d’information sur la CRTV Radio. Cette attente mobilise les amateurs d’analyses politiques sur le ballet des chefs de mission diplomatiques des grandes puissances au palais de l’Unité ces derniers mois. Si certains réduisent l’effervescence actuelle à l’attente d’un aménagement de l’équipe gouvernementale, d’autres espèrent des mutations plus profondes.

Loin de ses spéculations, il y a des réalités plus simples à prendre en compte. Les deux comités ad hoc mis en places pour prendre en compte les doléances des avocats et enseignants anglophones, ont fait une série de propositions. La mise en œuvre de certaines de ces résolutions passent inexorablement par des aménagements législatifs. Le retour progressif à l’ordre dans les établissements scolaires et les villes des deux régions, offre plus de sérénité pour l’examen minutieux des mesures pour leurs éventuelles mises en œuvre.

Sur cette première session ordinaire de l’année 2017, on connait déjà la date de l’ouverture conformément aux dispositions constitutionnelles. Les communiqués publiés par les présidents des chambres indiquent ce lundi 13 mars 2017. L’Assemblée Nationale tiendra sa plénière d’ouverture à 11h au palais des verres de Ngoa Ekellé alors que le Sénat propose le même exercice à 16h le même jour au Palais des congrès

Conformément à la tradition parlementaire camerounaise, confortée par les règlements intérieurs des deux chambres, ce sont les deux doyens d’âge qui auront la responsabilité de présider les plénières d’ouverture. Ils resteront en place jusqu‘à la fin du processus de mise en place des bureaux dans les deux chambres. En dehors de ces certitudes règlementaires, il reste difficile d’envisager, avec toutes les certitudes requises, le contenu de cette session.

