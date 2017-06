Cameroun – Energie : 73,95 milliards FCFA de la Bank of China pour le solaire photovoltaïque

Le chef de l’État Paul Biya, vient de signer un décret habilitant le ministre de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire à signer, avec la Bank of China, un accord de prêt d’un montant d’environ 73,95 milliards FCFA destinés au financement de la 2ème phase du projet d’électrification de 350 localités par système solaire photovoltaïque.

Ledit programme est la continuation de la phase, inaugurée en fin novembre dernier et qui visait l’électrification de 1000 localités grâce à un financement de quelque 53 milliards FCFA, dont 7 milliards apportés par l’État du Cameroun et 46 milliards à travers un emprunt crédit acheteur conclu avec l’opérateur chinois Huawei Technologies Co LTD.

Avec un taux d’accès à l’électricité de 48%, soit (25%) en milieu rural et (65%) dans les grandes agglomérations le Cameroun, par ailleurs 2ème potentiel hydraulique d’Afrique après la République démocratique du Congo, explore depuis peu des solutions alternatives dans le domaine.

© CAMERPOST avec APA