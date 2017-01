Cameroun – Emplois créés en 2016 : le secteur tertiaire a le plus recruté

Observation faite hier à Yaoundé au cours d’un point de presse donné par le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle.

Sur la période allant du 1er janvier au 31 octobre 2016, 318 398 emplois ont été créés au Cameroun, selon le rapport 2016 de l’Observatoire National de l’Emploi et de la Formation professionnelle (ONEFOP). La performance a été présentée hier par le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle (MINEFOP), Zacharie Perevet, à la suite de l’annonce le 31 décembre dernier, par le chef de l’Etat, Paul Biya, de la création de 320 000 emplois dans l’année. La rencontre avec la presse visait à apporter des clarifications sur la méthode de comptage du nombre d’emplois créés et leur typologie. Il en ressort que 275 661 de ces emplois viennent du secteur productif. Dans les détails, 40 000 d’entre eux ont émergé du secteur primaire (agriculture, pêche, activités minières…), 70 000 du secteur secondaire (BTP, construction de stades…) et une bonne tranche d’emplois, 125 000 notamment, ont vu le jour dans le secteur tertiaire (commerce, transport, santé…). Enfin, 17 488 personnes ont trouvé un emploi dans le cadre du Plan d’urgence triennal, du Budget d’investissement public (BIP) et des grands projets.

69 303 sont allés au secteur non-productif et sont répartis dans la Fonction publique civile, soit 6566, dans le domaine de l’éducation-formation (7000 emplois), de la paix et sécurité (5000) ainsi que dans l’administration générale et judiciaire (1200 emplois). Le ministre a tenu à rappeler qu’à titre comparatif à la même période en 2015, « le nombre recensé d’emplois était de 175 000, soit une augmentation absolue de 143 398 emplois correspondant à un taux de création d’emplois de 18% ». De même, au 31 décembre 2016, le nombre d’emplois créés, effectivement recensé était de 400 390 contre 337 669 à la même période en 2015. « Cette embellie se rapproche de l’atteinte de l’objectif de la création de 400 000 emplois annoncé par le Premier ministre, chef du gouvernement, devant la représentation nationale », a ajouté Zacharie Perevet.

Comparativement à l’année 2015, le nombre d’emplois créés par le BIP a presque doublé. En effet, une évaluation de l’effet de l’exécution du budget de l’Etat 2016 sur l’emploi au 31 octobre 2016 montre que 5,5% des emplois créés, tous secteurs confondus, dérivent du budget de l’Etat, dont le principal support est le Budget d’investissement public (BIP). Pour ce qui est de la pérennité de ces emplois, l’ONEFOP compte, d’ici l’année prochaine, procéder à une évaluation du nombre d’emplois qui auront subsisté ou qui se seront perdus.

Source : © Cameroon Tribune

Par Marilyne NGAMBO TCHOFO