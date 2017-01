Cameroun – Emploi jeunes : A la quête de 53 milliards Fcfa pour 35,2% de la population

Le gouvernement camerounais continue de chercher ce montant pour lutter contre le chômage des jeunes et faciliter leur insertion professionnelle. En cela l’Etat reconnaît que ladite cible a du mal à trouver un emploi décent. Raison pour laquelle il recherche 53 milliards de Fcfa pour la mise en œuvre du Plan d’action national pour l’emploi des jeunes (Panej) « 2016-2020 », lequel pourrait apporter une solution au chômage des jeunes.

A en croire Zacharie Perevet, Ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle (Minefop), à terme le Panej 2 ambitionne de créer 380 000 emplois. CAMERPOST retient que via le Panej, on aura la mise en adéquation formation-emploi ; L’amélioration du système d’information sur l’emploi ; La promotion du travail décent des jeunes; La promotion et développement de l’entrepreneuriat des jeunes et la promotion de la gouvernance du marché de l’emploi en faveur des jeunes. Le ministre invite donc les bailleurs de fonds à identifier les axes dans lesquels leurs engagements pourront permettre de réaliser ce Plan d’Action National pour l’Emploi des Jeunes. Ce d’autant plus le Panej 2 est désormais le cadre de référence de la politique et de l’action gouvernementale en matière de promotion de l’emploi des jeunes ainsi que le lieu de convergence de la coopération avec les partenaires techniques et financiers au développement.

Par ailleurs, il a été rapporté que l’analyse diagnostique qui a conduit à l’élaboration du Panej a révélé que les principales causes du chômage et du sous-emploi des jeunes dans notre pays sont : l’inadéquation entre le système éducatif, de formation et les besoins des milieux productifs ; La faiblesse du système d’information sur l’emploi ; La prépondérance des emplois précaires ; Le faible esprit entrepreneurial des jeunes et l’insuffisance de la gouvernance du marché de l’emploi en faveur des jeunes.

© CAMERPOST par Linda Mbiapa