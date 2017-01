Cameroun – Éliminatoires de l’ Afrobasket 2017 : les Lions indomptables fixés sur ses adversaires

Le tirage au sort de ces phases éliminatoires a eu lieu à Abidjan (côte d’Ivoire) samedi dernier et place le Cameroun dans la poule E.

Abidjan a abrité les tirages au sort des éliminatoires des zones 2 et 4 de l’Afrobasket Congo 2017 le samedi 28 janvier. Et à l’issue du tirage de la zone 4, le Cameroun se retrouve dans la poule E avec le Tchad et Gabon. Dans le groupe F, la Centrafrique jouera contre la République Démocratique du Congo et la Guinée Équatoriale.

Un programme de préparation est déjà mis en place par la fédération camerounaise de basketball (Fecabasket) pour les Lions indomptables. « L’entraineur est déjà entrain de préparer sa liste de joueurs en fonctions de professionnels actuellement en club. D’ici la semaine prochaine la liste sera connue. Pendant ce temps un stage pour les locaux sera organisé à Yaoundé » a confié le secrétaire Général de la Fecabasket Camille Njoh Ekitti.

Ce tournoi zonal 4 -dont la date sera communiquée ultérieurement- pourrait se tenir à Yaoundé si toutes les dispositions sont prises par les autorités sportives du pays.

Les éliminatoires se joueront sous la forme d’un championnat où chaque équipe affrontera les deux autres de son groupe. La meilleure équipe de chaque groupe validera son billet pour la FIBA Afrobasket de cet été.

Les équipes classées première et deuxième se qualifieront pour la phase finale qui aura lieu du 18 au 30 Août à Brazzaville, République du Congo.

© CAMERPOST par Alain Ghislain Kanga