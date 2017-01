Cameroun – Elecam : le mandat des membres du conseil a expiré le 30 décembre 2016

Le décret portant nomination des membres du conseil d’élections Cameroon date du 30 décembre 2012. Logiquement ils ne peuvent plus poser le moindre acte au nom de cette structure.

Les membres du conseil électoral de Elections Cameroon (Elecam) l’organe en charge de la gestion du processus électoral au Cameroun sont tombés dans un forclos depuis le 30 décembre 2012. Le décret portant nomination de ces derniers date en effet de 2012. Il précise clairement dans son article 12 au 5eme point que : « le mandat des membres du conseil électoral est de 4 ans éventuellement renouvelable ». Le conseil électoral est en effet constitué de 18 membres. Ces personnes sont en principe nommé par le Président de la république le point 2 de l’article 12 du texte relatif à ce conseil dispose que : « les membres du conseil électoral sont choisi parmi les personnalités de nationalité camerounaise, reconnues pour leur compétence, leur intégrité morale, leur honnêteté intellectuelle, leur sens patriotique et leur esprit de neutralité et d’impartialité ».

En principe tous les membres ainsi que le président et le vice-président du conseil sont nommés par un décret du Président de la République après consultation des partis politiques représentés à l’Assemblée Nationale. Une disposition pas toujours respectée. Selon plusieurs observateurs de la scène politique ainsi que quelques leaders des formations politiques de l’opposition, le RDPC parti au pouvoir et disposant de la majorité absolue au parlement ne s’embarrasse pas de la moindre consultation il impose simplement ses choix dans les nominations. En attendant une évidente prolongation de leur mandat, les membres du conseil électoral d’Elecam suivent de près le lancement d’une vaste opération de renouvellement et de toilettage des listes électorales.

Une opération lancée au début de l’année 2017 avec comme cible prioritaire les jeunes. Ces derniers d’après les premiers constats ne semblent pas très attirés voire concernés par la dite opération. Malgré cela les équipes d’Elecam sont à pieds d’œuvre et s’activent pour inscrire le maximum de personnes sur les listes électorales.

