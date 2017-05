Cameroun : Elecam lance l’opération 2000 jeunes en 20 jours

Elections Cameroon (ELECAM), l’organe en charge des questions électorales et référendaires au Cameroun, vient de lancer une vaste opération d’inscription sur les listes électorales.

La direction générale des élections ciblent surtout une catégorie de personnes. Il s’agit de jeunes de 20 à 35 ans. « Cette campagne d’inscription, mise en œuvre dans les démembrements territoriaux d’Elecam cible prioritairement les jeunes de 20 à 35 ans. Tous les jeunes citoyens camerounais titulaires d’une carte nationale d’identité sont invités à s’inscrire massivement auprès des antennes communales d’Elecam ou des équipes mobiles », écrit Abdoulaye Babalé, le directeur général des élections. L’on a appris que la campagne va du 8 au 28 février prochain.

Selon la loi, Elecam procède chaque année à l’inscription des potentiels électeurs. Cette période va de 1er janvier au 31 août. Jusque-là, les jeunes semblent trainer les pas devant les agences d’Elecam, et pourtant, ils sont les plus nombreux au Cameroun. Par cette campagne, Elecam vise à grossir ses chiffres pour éviter le scenario des dernières élections, notamment celles de 2013, où seulement 5, 5 millions de Camerounais se sont inscrits sur une population de plus de 20 millions de Fcfa.

Les derniers chiffres publiés fin novembre 2015 par la délégation régionale d’Elecam pour l’Est par exemple montrent que sur 13720 nouveaux inscrits, l’on dénombre 9443 personnes âgées entre 20 et 35 ans. Ces chiffres flatteurs ont amenés la direction générale des élections a misé sur cette couche sociale.

Dans ses attributions, le Dg des élections et ce , au terme de la loi de 2006, est chargé de la constitution, de la gestion, de la mise à jour et la conservation du fichier électoral national ainsi que des documents et matériels électoraux; de l’acquisition et la distribution du matériel et des documents électoraux; de l’établissement des listes électorales, en liaison avec les commissions mixtes compétentes, de la publication des listes électorales ; de l’établissement des cartes électorales; de la distribution des cartes électorales, en liaison avec les commissions mixtes compétentes.

© CAMERPOST par Ousmane Biri